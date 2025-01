Poľsko je prekvapené z Dankovho vyhlásenia. Vysvetľuje, ako to bolo s povolením na prelet do Moskvy

Poľské veľvyslanectvo v SR je prekvapené výrokmi Danka o nesúhlase s preletom.

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave je prekvapené vyhlásením podpredsedu slovenského parlamentu Andreja Danka o neudelení súhlasu s preletom delegácie slovenských poslancov nad územím Poľska počas letu do Moskvy.

Poľské veľvyslanectvo však vo vyhlásení informovalo, že poľská strana dostala žiadosť o súhlas s preletom, no z dôvodu nekompletnosti dokumentácie požiadala o jej doplnenie vrátane zaslania štandardnej nóty.

Slovenská strana podľa veľvyslanectva pred posúdením žiadosti informovala o zmene trasy letu.

Širší kontext: Delegácia Národnej rady SR pod vedením podpredsedov parlamentu Danka a Tibora Gašpara odcestovala v nedeľu 12. januára predpoludním na pracovnú návštevu do Ruska. Let smeroval cez Českú republiku a Nemecko, čo Danko odôvodnil zákazom preletu nad územím Poľska. Odtiaľ potom lietadlo smerovalo cez Baltské more, ruskú Kaliningradskú oblasť, Litvu a Bielorusko do Moskvy. „Nerozumiem postoju Poľska, ale beriem to ako realitu,“ skonštatoval Danko.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v tejto súvislosti podľa denníka Rzeczpospolita vyhlásil, že vzťahy medzi Poľskom a Slovenskom sú dobré a pozýva na lety do Varšavy, nie do Moskvy.

