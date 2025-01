Odborníci tvrdia, že obezita potrebuje novú definíciu. Trpí ňou viac ako miliarda ľudí

Mnohí ľudia sú diagnostikovaní ako obézni. Odborníci teraz navrhujú, že je potrebná presnejšia definícia.

Podľa celosvetovej správy časopisu The Lancet Diabetes & Endocrinology by lekári mali brať do úvahy celkový zdravotný stav pacientov s nadbytočným tukom, a nie len merať ich index telesnej hmotnosti (BMI). Ten sa nedokáže rozlíšiť medzi svalmi a telesným tukom ani vysvetliť nebezpečný tuk okolo pása a orgánov, uvádza BBC.



U osôb s chronickými ochoreniami spôsobenými ich hmotnosťou by sa mala diagnostikovať klinická obezita - ale u tých, ktorí nemajú žiadne zdravotné problémy a hrozí im len ochorenie v budúcnosti, by sa mala diagnostikovať predklinická obezita.



Odhaduje sa, že na celom svete žije viac ako miliarda ľudí s obezitou, preto je po liekoch na chudnutie na predpis veľký dopyt. „Obezita je spektrum,“ hovorí profesor Francesco Rubino.

„Niektorí s ňou fungujú normálne, dokážu žiť normálny život. Iní však napríklad nemôžu dobre chodiť alebo dýchať, prípadne sú pripútaní na invalidný vozík a majú vážne zdravotné problémy,“ dodáva.



Odborníci navrhujú nový model, ktorý by sa zaoberal príznakmi obezity ovplyvňujúcimi orgány v tele - ako sú srdcové choroby, dýchavičnosť, cukrovka 2. typu alebo bolesti kĺbov - a ich škodlivým vplyvom na každodenný život. To naznačuje, že obezita sa stala klinickým ochorením a vyžaduje si liečbu liekmi.



Ľuďom s predklinickou obezitou by sa však namiesto liekov a chirurgického zákroku malo ponúknuť poradenstvo a monitorovanie chudnutia, aby sa znížila pravdepodobnosť vzniku zdravotných problémov.



Odborníčka na detskú obezitu profesorka Louise Baur, ktorá sa podieľala na správe, uviedla, že nový prístup umožní dospelým a deťom s obezitou dostať vhodnejšiu starostlivosť a zároveň zníži počet pacientov s nadmernou diagnózou.