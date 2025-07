Európska únia sprísňuje klimatické pravidlá.

Európska komisia navrhuje, aby krajiny EÚ znížili emisie CO₂ o 90 % do roku 2040. To by mohlo zdvihnúť ceny plynu, kúrenia aj pohonných hmôt. Najviac by na to doplatili domácnosti s kotlami na plyn či uhlie, uvádza Pravda.

Analytici upozorňujú, že cena tepla z uhlia by mohla narásť až o tretinu. Plyn by sa podľa odhadov zdražil o 10 až 12 eur za megawatthodinu. Slovenské domácnosti pritom plyn využívajú vo veľkom, pričom od roku 2027 si v cene budú platiť aj emisné povolenky.

Odborníci však upozorňujú, že úplný zákaz plynových kotlov zrejme nehrozí. Oveľa väčší dôraz by sa mal klásť na podporu obnoviteľných zdrojov, obnovu domov a rozvoj tepelných čerpadiel. Tie by však vyžadovali aj investície do elektrických sietí.



Slovensko je v znižovaní emisií nadpriemerne úspešné. Od roku 1990 znížilo CO₂ o vyše 50 %. Na splnenie cieľa do roku 2040 však bude musieť investovať miliardy. Odborníci varujú, že vysoké náklady môžu najviac dopadnúť na chudobnejšie rodiny. Ak by sa zmeny zaviedli bez dobrej prípravy, mohli by vyvolať prudké zdraženie tepla, plynu aj pohonných hmôt.

