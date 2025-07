Výstavba novej predajne by sa mala začať už v septembri.

Diskont Lidl plánuje prvýkrát vstúpiť do východoslovenského mesta Giraltovce. Vyplýva to z predloženého projektu zverejneného na enviroportáli. Nová pobočka má vyrásť v západnej časti mesta pri výjazde smerom na Kračúnovce, súčasťou projektu bude aj parkovisko so 58 miestami.

Začiatok výstavby je naplánovaný na september 2025, s jej dokončením sa počíta v apríli 2026. Zatiaľ nie je známe, kedy by mala byť predajňa sprístupnená verejnosti. Projekt má za cieľ zlepšiť obchodné služby v lokalite a je súčasťou širšej expanzie reťazca do menších regiónov.

Tento rok Lidl otvoril už sedem nových predajní, napríklad v Dunajskej Lužnej, Prešove, Hnúšti či v Hlohovci. Ďalšie nové pobočky plánuje aj v Kútoch, bratislavskej časti Bory či v Poltári.