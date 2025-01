Novak Djoković sa rozhodol bojkotovať rozhovory s austrálskou televíziou Channel Nine na turnaji Australian Open. Dôvodom sú komentáre reportéra Tonyho Jonesa, ktoré označil za výsmešné a urážlivé voči srbským fanúšikom aj jeho osobe.

„Pred pár dňami reportér Channel Nine zosmiešnil srbských fanúšikov a vyjadril sa urážlivo aj o mne,“uviedol Djoković po svojom postupe do štvrťfinále. „Keďže sa ani on, ani televízia neospravedlnili, rozhodol som sa s nimi nespolupracovať,“ dodal.

Have to say, this is one of the strangest things Tony Jones has done on camera.



I know it’s a ‘joke’, but to have such a lack of respect from the host broadcaster is….slightly questionable. 😳pic.twitter.com/iPRUTYZStn