Balanitída je ochorenie, ktoré nie je nebezpečné. Často má však bolestivé príznaky.

Nepríjemné svrbenie, pálenie alebo začervenanie tam dole? Môže ísť o balanitídu – zápal žaluďa a predkožky, ktorý sa v lete objavuje častejšie, než si myslíš. Dôvodom je teplo, potenie, kúpanie v stojatej vode, tesné plavky či zlá hygiena, upozorňuje Pravda.

Zápal spôsobujú najčastejšie kvasinky, no pridáva sa aj podráždenie pokožky po športe, trenie spodnej bielizne alebo narušené pH po kúpaní v chlórovanej alebo znečistenej vode. Rizikovými faktormi sú aj antibiotiká, sex bez kondómu alebo oslabená imunita. Okrem svrbenia sa môže objaviť aj opuch, biely výtok či nepríjemný zápach – no bez vyšetrenia sa to ľahko zamieňa s inými infekciami alebo pohlavnými chorobami.

Pomáha jemná hygiena bez parfumov, špeciálne gély, vlažná voda a antimykotické krémy. Ak sa stav do pár dní nezlepší, treba ísť k urológovi. Prevenciou môže byť sprcha po bazéne, výmena spodného prádla po športe, voľné oblečenie a žiadne spoločné uteráky. Balanitída nie je nebezpečná, no môže ti znepríjemniť celé leto.