Strana KDH predložila do parlamentu návrh novely zákona o cestnej premávke.

Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za KDH chce presadiť zmenu, vďaka ktorej by povinnú lekársku prehliadku každých päť rokov museli vodiči absolvovať až od 70 rokov, a nie od 65 rokov ako je to v súčasnosti. Predložili preto do parlamentu návrh novely zákona o cestnej premávke.



Ak vodič nad 70 rokov pôjde v roku, v ktorom by musel absolvovať povinnú prehliadku, k svojmu všeobecnému lekárovi na prehliadku, podľa návrhu by sa mu uznala.



„Cieľom predloženej novely je zvýšiť vek obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky - zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo zo 65 rokov na 70 rokov vrátane akceptácie všeobecnej preventívnej prehliadky, ak bola vykonaná v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať lekársku prehliadku,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.

