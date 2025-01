Opozícia vyhostenie spochybňuje

Polícia aktuálne vykonáva administratívne vyhostenie ukrajinského občana, ktorý je údajne zapletený do plánovania štátneho prevratu na Slovensku. „Tá osoba má svoje práva a môže požiadať o azyl,“ uviedla policajná prezidentka Jana Maškarová po stretnutí brannobezpečnostného výboru.

Viac informácií o totožnosti vyhostenej osoby neposkytla. Na otázku, či bol do prevratu zapletený iba jeden človek, odpovedala vyhýbavo.



Poslanec opozičnej strany SaS Juraj Krúpa zároveň kritizoval koalíciu za to, že celú vec nie je ochotná prejednávať na výboroch v Národnej rade SR na to určených. „Chceli by sme sa konečne dozvedieť aj niečo o tom, kto má prsty v puči,“ povedal Krúpa. Opozícia podľa neho nemá o vyhostení občana Ukrajiny žiadne informácie.

Opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) však označil túto osobu za „vymyslenú“. Podľa neho ide o vykonštruovaný prípad, pričom koalícia si vraj len našla obeť. „Nechápem, ako môže štátny prevrat pripravovať jeden človek,“ vyhlásil Krúpa a dodal, že Slovensko by malo v prípade vyhostenia spolupracovať s Ukrajinou.

Predseda výboru Richard Glück (Smer) uviedol, že vyhostenie je v kompetencii ministerstva vnútra a že čaká na ďalšie informácie. Výbor sa však ani tentoraz nepodarilo otvoriť, keďže koaliční poslanci neprišli. Glück sa ho plánuje zvolať opätovne v priebehu budúceho týždňa.