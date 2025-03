Meteorológovia informujú, že sneh môžu Slováci očakávať na Orave a na Spiši.

Teplejšie dni na Slovensku vystrieda chlad a snehová nádielka, informuje iMeteo.sk. Cez víkend napadne vo viacerých častiach krajiny niekoľko centimetrov snehu. Náhlu zmenu počasia očakávajú meteorológovia na hrebeňoch Vysokých Tatier, ale aj vo viacerých oblastiach krajiny.

Meteorológovia informujú, že sneh môžu Slováci očakávať na Orave a na Spiši, kde by mohlo napadnúť niekoľko centimetrov. Snežiť by malo do nedeľňajšieho rána. Ochladenie sa na našom území zdrží niekoľko dní.

Priprav sa na silný vietor

V niektorých okresoch západného Slovenska sa dnes môže výrazne rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

