Cena benzínu a nafty opäť stúpla.

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 14. týždňa viditeľne medzitýždenne vzrástli, najmä pri benzínoch. Rast cien všetkých benzínov bol dvojnásobný v porovnaní s priemerným tempom zdražovania za posledný rok. Vzrástla aj cena motorovej nafty, medzitýždenne sa zvýšila najvýraznejšie od konca januára. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Počas prvého aprílového týždňa roku 2025 cena benzínu 95 dosiahla 1,55 eura za liter, medzitýždenne stúpla o tri centy. Prémiový benzín (s oktánovým číslom 98 až 100) sa predával v priemere za 1,761 eura za liter, čo bolo o 2,9 centa viac ako v predchádzajúcom týždni. Cena benzínu 98 bola 1,762 eura, medzitýždenne stúpla o 2,6 centa za liter.



Motorová nafta sa predávala za 1,493 eura, čo predstavovalo nárast o 1,4 centa. Priemerná cena prémiovej nafty sa pohybovala na úrovni 1,695 eura za liter, oproti 13. týždňu zdražela o 0,6 centa. Pohonné látky sa predávali lacnejšie ako pred rokom, a to benzín 95 o 7,7 %, benzín 98 o 7 % a motorová nafta o 4,7 %.



Plyny zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Skvapalnený zemný plyn (LNG) medzitýždenne zlacnel o 5,8 centa na 1,754 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) bola 0,761 eura za liter, o 0,8 centa menej ako pred týždňom. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,661 eura, o jeden cent za kilogram viac ako predchádzajúci týždeň.

Súčasne v medziročnom porovnaní bola cena plynu LNG vyššia o 19,4 %, LPG o 8,7 % a CNG o 3,7 %.

Analytik očakáva zlacňovanie

Spotrebitelia by sa mali pripraviť na výrazne nižšie ceny pohonných látok na čerpacích staniciach, zlacnenie by mohlo prísť až vo výške 10 až 15 centov na liter benzínu. Uviedol to v komentári Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



Vývoj cien podľa neho však môže taktiež ovplyvniť ďalšie oznámenie USA o clách. „Nateraz to však vyzerá, že motoristi sa môžu pripraviť na výrazne lacnejšie ceny pohonných látok,“ priblížil analytik.



Vysvetlil, že prepad cien ropy primárne prichádzal po oznámení prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s obchodnou politikou a clami uvalenými na všetky krajiny. Síce boli tieto clá vzápätí odložené o 90 dní, ale clá vo výške 125 % na Čínu a clá 10 % na všetky krajiny zostali v platnosti, čo bude opäť vplývať negatívne na vývoj svetovej ekonomiky a globálneho obchodu.



„Toto spomalenie negatívne ovplyvňuje dopyt spotrebiteľov po rope a ceny tak na tieto správy výrazne reagovali, pričom sa nachádzajú na úrovniach spred štyroch rokov,“ podčiarkol.



Nemky dodal, že ďalšie oznámenia o smerovaní obchodnej politiky sú v súčasnosti dominantným fundamentálnym faktorom na trhu s ropou. Tá na tieto správy reaguje volatilne, keďže clá môžu výrazne ovplyvniť budúce smerovanie globálnej ekonomiky.

