Turisti v Grécku si za návštevu najznámejších pamiatok poriadne priplatia. Krajina sa rozhodla tento rok zmeniť cenovú politiku, informuje grécky portál Kathimerini.

Dovolenkári si za návštevu najznámejšej Akropoly v Aténach priplatia o 10 eur viac. Od 1. apríla cena stúpla z 20 na 30 eur.

Grécko cenami reaguje na vysokú návštevnosť a vyšším vstupným sa chce priblížiť európskemu štandardu.

Širší kontext: Menej navštevované miesta budú mať odstupňované ceny – od 5 eur pre tie s návštevnosťou pod 15-tisíc osôb ročne. Naopak, za vstup do lokalít s návštevnosťou do 200-tisíc návštevníkov zaplatia ľudia 20 eur a viac.

Ministerstvo tiež zavádza jednu nedeľu v mesiaci so vstupom zdarma. Zároveň sa rozširuje nárok na bezplatný vstup aj pre mladých do 18 rokov mimo krajín EÚ. Občania EÚ majú naďalej vstup zdarma do 25 rokov.

