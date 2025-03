Z Bratislavy odletíš do 36 destinácií.

Na bratislavskom letisku začal platiť nový letový poriadok. Slováci sa môžu tešiť na viac letov do slnečných destinácií.

Okrem toho pribudne aj 6 nových liniek. Až do októbra bude letisko obsluhovať lety do Kodane, Gdansku, Milána, Zadaru, Bari a Skiathosu.

Najčastejšie lety budú do Antalye, Alghera, Londýna, Milána, Larnaky a Burgasu.

Citát: „Bratislava získava po siedmich rokoch opäť priame letecké spojenie s Poľskom, s krásnym mestom Gdansk. Z talianskych miest sú novinkami lety Ryanairu do Bari a na hlavné milánske letisko Malpensa. Od júna pribudnú nové sezónne pravidelné lety do Chorvátska, konkrétne do Zadaru, a na grécky ostrov Skiathos, rovnako s Ryanair. Koncom júna privítame na letisku nového leteckého dopravcu Norwegian, s ktorým prinesieme cestujúcim priame lety do Kodane,“ povedal generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Širší kontext: Cestujúci z bratislavského letiska budú mať k dispozícii 39 pravidelných liniek do 36 destinácií v 17 krajinách. Leteckú dopravu zabezpečí šesť dopravcov – Ryanair, Pegasus Airlines, Wizz Air, Smartwings, Norwegian a Air Cairo. Najviac pravidelných liniek, až 24, prevádzkuje Ryanair.

Okrem pravidelných letov budú cestovné kancelárie počas letnej sezóny ponúkať charterové lety do 43 destinácií v 16 krajinách s odletom z Bratislavy. Tieto lety zabezpečí 14 charterových leteckých dopravcov.

Medzi novinky v ponuke patria lety do tureckej Alanye a Dalamanu, Atén, Káhiry (Ain Sokhna s CK Hydrotour) a El Alameinu v Egypte.

