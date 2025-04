Ruský súd poslal 19-ročnú aktivistku Dariu Kozyrevovú na dva roky a osem mesiacov do väzenia. Obvinil ju z opakovanej diskreditácie ruskej armády. Kozyrevová protestovala proti vojne na Ukrajine cez umelecké vyjadrenie – cez poéziu, grafiti a verejné gestá.

Medzi dôvodmi obžaloby bol napríklad plagát s veršami ukrajinského autora, ktorý vyvesila na námestí, ako aj rozhovor, ktorý poskytla ruskojazyčnej redakcii Rádia Slobodná Európa/Rádio Sloboda.

Pred súdom svoju vinu odmietla. Tvrdila, že celý prípad je vykonštruovaný: „Nie som vinná, moje svedomie je čisté... Pretože pravda nikdy nie je vinná.“ Citovala ju nezávislá spravodajská platforma Mediazona. Kozyrevová patrí medzi približne 234 ľudí, ktorí sú v Rusku vo väzení pre svoj protivojnový postoj. Údaje pochádzajú z ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial.

Brave and beautiful. Daria Kozyreva, a 19-year old student from St. Petersburg, was sentenced today to 2.5 years in prison for simply being against the war. In her closing statement, Daria said that she hoped one day Ukraine will "get back every inch of its land". pic.twitter.com/GpQsWdFOLF