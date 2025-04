V pondelok došlo v Portugalsku, Španielsku a častiach Francúzska k masívnemu výpadku elektrického prúdu, ktorý postihol niekoľko miliónov ľudí. Problém spôsobil výpadok v európskej elektrickej sieti. Tento problém zasiahli takmer všetky veľké mestá v daných krajinách, vrátane Lisabonu, Sevilly, Barcelony a Valencie, pričom nastal okolo 12.30 h.

V Madride a Barcelone miestne médiá hlásili dopravné zápchy kvôli nefunkčným semaforom a tiež evakuácie niektorých podzemných staníc metra. Výpadok sa dotkol aj malej časti Francúzska a Andorry. Doteraz nie je známa presná príčina tejto poruchy.

