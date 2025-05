Ohrozená je najmä úroda a rastliny v záhradách.

Na Slovensko sa vrátil sneh, no pred nami je ďalšia hrozba, a tou je mrazivá noc, ktorá môže narobiť problémy najmä v stredných a východných častiach krajiny. Dnes (15. mája) prešiel cez naše územie studený front, po ktorom k nám začal od severu prúdiť chladnejší vzduch. Ten spôsobil pokles hranice sneženia, a tak sa sneh objavil aj v nižších nadmorských výškach pod 1000 metrov. So snehom zároveň prišlo aj výrazné ochladenie, informuje o tom portál iMeteo.

Na severe Slovenska teploty počas dopoludnia klesli o viac než 7 °C. Momentálne sú hodnoty výrazne pod dlhodobým priemerom, pričom noc pred nami bude výnimočne studená.

Čaká nás mrazivá noc

Do našej oblasti sa dostáva arktický vzduch, a keďže sa zároveň obloha vyjasňuje, nič nebráni prudkému ochladeniu. Jasná obloha a studený vzduch vytvárajú podmienky na to, aby nočné teploty klesli pod bod mrazu. Najvýraznejší pokles teplôt sa očakáva na Liptove, Spiši, Gemeri a v Banskobystrickom kraji, kde by sa pri zemi mohlo ochladiť na +1 až -2 °C.

Počas nasledujúcej noci hrozí prízemný mráz na väčšine územia Slovenska – výnimku tvorí len Podunajská nížina. Teploty pri zemi by mali klesnúť na hodnoty od 0 do -4 °C. Chladné počasie však nekončí a podobné podmienky budú pokračovať aj v ďalších dňoch.