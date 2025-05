Firmy a organizácie plánujú asistovať klientom pri vytváraní digitálnej identity.

Občania na Slovensku môžu využívať doklady uložené v mobile pri ubytovaní v hoteloch a pri kúpe zájazdov v cestovných kanceláriách alebo agentúrach.

Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Krauspe podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a agentúr a so Zväzom cestovného ruchu, ktoré začali integráciu digitálnych dokladov do svojich procesov a elektronických služieb.

Ministerstvo vnútra vyvíja intenzívne úsilie na to, aby úrady a firmy na Slovensku prispôsobili svoju komunikačnú infraštruktúru elektronickým dokladom. "Uzatvárame memorandá o spolupráci, v rámci ktorých poskytujeme technickú podporu a školenia Slovenskej pošte, Železničnej spoločnosti Slovensko či Finančnej správe Slovenskej republiky," uviedol Krauspe.

Záujem o digitálne doklady prejavuje aj súkromný sektor. Firmy a organizácie plánujú asistovať klientom pri vytváraní digitálnej identity a následne pri integrácii elektronických dokladov do aplikácií elektronickej peňaženky. Krauspe zdôraznil, že kľúčové sú v tomto procese bezpečnosť a ochrana súkromia.

Od spustenia aplikácie pre digitálne doklady eviduje ministerstvo priemerne 6 500 až 7 000 autentifikácií denne pri policajných kontrolách a na poštách, pričom aplikáciu si stiahlo takmer 200 000 Slovákov. Občianske preukazy v mobile akceptujú všetky pobočky Slovenskej pošty aj elektronické služby finančnej správy a Železničná spoločnosť Slovensko plánuje čoskoro umožniť predkladanie nároku na zľavnené cestovné mobilom.

V súčasnosti možno overiť občiansky preukaz v mobile len na Slovensku, nie ako cestovný doklad v zahraničí. To sa plánuje zmeniť v roku 2027, keď by všetky členské štáty EÚ mali byť pripravené na spustenie projektu Európskej peňaženky digitálnej identity. Počas pilotnej fázy však treba stále nosiť aj kartičkové doklady, pretože nie všetky úrady a firmy majú zatiaľ k dispozícii potrebné overovacie aplikácie.