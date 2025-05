Služba pod názvom „Pošli to AlzaBoxem“ umožňuje posielať balíky s maximálnymi rozmermi 50 × 40 × 30 cm a hmotnosťou do 10 kg.

Spoločnosť Alza spustila v Českej republike novú službu prepravy balíkov cez svoje AlzaBoxy. Zákazníci tak môžu jednoducho posielať zásielky medzi AlzaBoxmi po celej krajine bez nutnosti využívať externých kuriérov.

Firma zatiaľ službu testuje výhradne v Česku, avšak podľa jej stanoviska je Slovensko prirodzeným kandidátom na ďalšiu expanziu, informuje DSL.SK.

Citát: „Momentálne sa zameriavame na úspešné zavedenie služby v Českej republike. Slovensko je pre nás však prirodzeným a dôležitým krokom do budúcnosti – aj preto zvážime ďalšie rozšírenie s ohľadom na prvé skúsenosti a spätnú väzbu,“ uviedla Alza v stanovisku pre DSL.sk.

Širší kontext: Služba pod názvom „Pošli to AlzaBoxem“ umožňuje posielať balíky s maximálnymi rozmermi 50 × 40 × 30 cm a hmotnosťou do 10 kg. Cena prepravy je nastavená na 69 českých korún, teda približne 2,80 eura. Doručenie je avizované v priebehu troch dní, pričom príjemca má následne dva dni na vyzdvihnutie zásielky. K odoslaniu je potrebná mobilná aplikácia, no príjemcovi postačí SMS správa s údajmi o doručení.

