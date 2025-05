Spoločnosť Haribo začala vo štvrtok v Holandsku so sťahovaním cukríkov druhu „Happy Cola“ z predaja. V balíčkoch s populárnymi sladkosťami od nemeckého výrobcu cukroviniek objavili konope a niekoľko osôb po konzumácii trpelo nevoľnosťou.



Holandská Národná agentúra pre bezpečnosť potravín (NVWA) uviedla, že chyba sa týkala najmenej troch balení, z preventívnych dôvodov z predaja ale stiahnu všetky. „V obehu sú balenia so sladkosťami, ktorých konzumácia môže viesť k zdravotným ťažkostiam, napríklad k závratom,“ vyhlásila NVWA.



„V spomínaných fľaškách s kolou našli konope,“ uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa NVWA Saida Ahyadová s odkazom na tvar populárnych cukríkov. „Polícia o tom Národnú agentúru pre bezpečnosť potravín informovala po tom, čo niekoľkým ľuďom, deťom aj dospelým, prišlo nevoľno po ich konzumácii,“ pokračovala.



Ahyadová uviedla, že polícia v súčasnosti vyšetruje, ako sa konope do balíčkov dostalo. „Po konzultácii s NVWA, ako je v takýchto situáciách zvykom, spoločnosť Haribo vydala bezpečnostné upozornenie,“ dodala.

🍬Cannabis Found in Famous Haribo Gummies in the Netherlands



Several people — including children — fell ill after eating Haribo gummies, experiencing dizziness and discomfort, according to the Daily Express.



Haribo has urgently recalled 1-kilogram packs of Happy Cola F!ZZ with… pic.twitter.com/I59FcJnO17