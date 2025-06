Kým Banskobystrický a Trnavský kraj už školám bezplatne distribuujú vložky, štát sa zatiaľ k riešeniu nezaviazal.

Na Slovensku sa téme menštruačnej chudoby venujú najmä samosprávy, štátne riešenie zatiaľ chýba. Banskobystrický a Trnavský kraj už do škôl distribuujú bezplatné menštruačné potreby. Iné kraje by síce pomoc uvítali, no čakajú na systémový prístup zo strany štátu, informoval EURACTIV.

Ministerstvo práce je momentálne jedinou štátnou inštitúciou, ktorá o riešeniach diskutuje. Rokuje s Iniciatívou za dôstojnú menštruáciu, no k žiadnym konkrétnym krokom sa zatiaľ nezaviazalo. Zvyšné rezorty tému buď nepovažujú za svoju agendu, alebo neodpovedajú.

Slovensko tak ostáva jednou z mála krajín EÚ, kde menštruačná chudoba nie je riešená na úrovni štátu.

Hygienické potreby nie sú samozrejmosťou

Podľa prieskumov si pritom každá desiata žena nemôže dovoliť hygienické potreby. V chudobnejších oblastiach to vedie k vynechávaniu školy a zdravotným komplikáciám.

Zatiaľ sa pridali len dve župy, ktoré s minimálnymi nákladmi zabezpečili dostupnosť hygienických potrieb v školách.

Ostatné kraje o potrebe nehovoria – či už z dôvodu nízkeho dopytu, alebo tabuizácie témy. Ministerstvo zdravotníctva sa od problému dištancuje. V zahraničí sú bežné riešenia ako zníženie DPH na menštruačné potreby alebo ich bezplatné vydávanie v lekárňach. Slovensko tieto možnosti zatiaľ nevyužilo.