Cestujúci môžu očakávať sezónny vlak do Splitu, lacné lístky do Viedne, Prahy či Berlína a ekologickejšie možnosti dopravy po Európe.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prináša cestujúcim viacero možností, ako sa pohodlne a za výhodnú cenu dostať do zahraničia. V ponuke nechýbajú sezónne spoje do obľúbeného chorvátskeho Splitu ani výhodné medzinárodné produkty ako Europa Expres či Nightjet, informuje Dnes24.

Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa informoval, že len minulý rok využilo zahraničné spoje takmer päť miliónov cestujúcich. Tento trend chce spoločnosť udržať aj v roku 2025. Produkt Europa Expres zahŕňa limitovaný počet cenovo najvýhodnejších lístkov. Napríklad z Bratislavy do Viedne od 7 eur, do Prahy od 17,50 eura či do Berlína od 41,50 eura.

Pre tých, ktorí cestu plánujú na poslednú chvíľu, je určený Europa Standard s fixnou cenou počas celého predpredaja, napríklad do Budapešti za 18,40 eura. Na krátke výlety je zas ideálny Europa Regional, ktorý umožňuje cestovať napríklad do Rajky za 2,80 eura.

Zákazníkov poteší aj návrat sezónneho vlaku do Splitu, ktorý bude premávať od 30. apríla do 12. októbra v spolupráci s rakúskymi železnicami ÖBB. Cestujúci sa tak môžu dostať priamo k moru bez zápch a stresu. ZSSK zabezpečuje aj nočné spoje do krajín ako Nemecko, Taliansko či Francúzsko (s prestupom vo Viedni), a spoje do Poľska s napojením cez Varšavu až na sever krajiny.

