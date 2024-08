KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť

Ministri šíria hoax o tom, že chlap vyhral v ženskom boxerskom zápase. Odhliadnuc od toho, že ide o čisté klamstvo, mnohých Slovákov to rozzúrilo do biela. Zaujímavé na tom je, že opiť sa a zbiť doma manželku je na Slovensku stále veľmi populárny šport.

Zatiaľ, čo ľudí na celom svete trápi hlad, vojny či nebezpečné teplá, ktoré spôsobuje zhoršujúca sa klimatická kríza, Slovensko rieši úplne iný problém – alžírsku boxerku Imane Khelifovú. Pokiaľ sa pýtate, čo má spoločné so Slovákmi, odpoveď je – vôbec nič. O Imane Khelifovej u nás doposiaľ takmer nikto nepočul. Podľa našich politikov je však najväčším problémom, ktorý trápi Slovákov.

Je však toto niečo, čo by mali riešiť naši ministri? Keby sme im aj chceli prepáčiť (čo rozhodne neurobíme!) to, že ide o hoax, je toto práve to, čo trápi Slovákov? V ideálnom svete plnom mieru, lacnejších potravín či benzínu možno áno. Alebo ani nie.

Imane Khelifová bola žena a je žena, bez ohľadu na to, čo naši politici napíšu na Facebooku či Telegrame. Ako žena s ochorením, ktoré spôsobuje zvýšenú hladinu testosterónu, vyhrala, no to zrejme nie je žiadny rozumný dôvod, prečo by ministri nemali úmyselne písať klamstvá, ktorými v Slovákoch vzbudzujú homofóbiu a transfóbiu. Pánovi ministrovi Tarabovi či ministerke Šimkovičovej by niekto mohol povedať, že mlčať je občas zlato.

Svoje k tomu, samozrejme, musel povedať aj poslanec za Smer-SD Richard Glück. Pamätáte si na poslanca Glücka? Áno, to je presne ten, čo vrazil Igorovi Matovičovi pri potýčke počas predvolebnej kampane. Pán poslanec tvrdí, že muž, ktorý mláti ženu v ringu je iba progresívna zvrátenosť tejto doby. Pýtam sa, aká zvrátenosť je potreba udrieť niekoho na ulici iba preto, že provokuje? Degresívna?

Muži mlátiaci ženy na Slovensku pritom nie sú žiadnou novinkou. Stačí sa pozrieť na štatistiky domáceho násilia. Vypiť si v krčme, vrátiť sa domov k manželke a dať jej len takú „preventívnu“ je na Slovensku stále obľúbeným „športom.“

Moje milované (transfóbne) Slovensko

Neviem ani spočítať, koľko transfóbnych a homofóbnych vyjadrení som od našich politikov počula. V tomto prípade sa na jednej lodi stretli Igor Matovič, Andrej Danko, Robert Fico aj predseda KDH Marek Majerský. „Zvrátenosti“, „progresívnosť“, „liberálny fašizmus“ aj „úchylnosti“ zazneli z úst najpopulárnejších politikov nespočetnekrát. Názor „nech si robia, čo chcú, ale za zavretými dverami“ je stále populárny u väčšiny Slovákov.

Niekedy sa zamýšľam nad tým, či sa Slováci narodili s génom nenávisti k inakosti alebo na tom mali najväčšiu zásluhu práve naši politici. Šírenie zloby ku queer ľuďom, prirovnávanie homosexuality k pedofílii alebo slová o úchylnostiach sú na dennom poriadku. Voliči tieto slová vnímajú a nenávisť sa v nich šíri ako pleseň, ktorá sa veľmi ťažko odstraňuje. Zlomyseľné komentáre pod statusmi našich zákonodarcov sú jasným dôkazom.

Tentokrát sa nechali nachytať na hoax o tom, že muž vyhral boxerský zápas voči žene. Aj napriek jasnému objasneniu tohto hoaxu naďalej prskajú nenávistné sliny a mňa zaujíma len jedna otázka. Tak slepo veria svojim milovaným politikom, že ani jasné dôkazy o pravde im nezmenia názor alebo im už vadí aj viac testosterónu u žien?

Ak je to tá druhá možnosť, tak mám pre dámy veľmi zlé správy. Slovenské ženy, šup šup na testy, pretože ak máme v tele viacej testosterónu ako je norma, politici nám to vo facebookovom statuse nedarujú!