Návrh zákona obmedzí predaj energetických nápojov osobám do 16 rokov na Slovensku, schválený do druhého čítania.

Predaj energetických nápojov mladým do 16 rokov by mohol čeliť obmedzeniam. S takýmto návrhom prišiel koaličný poslanec Ján Ferenčák z Hlas-SD. Národná rada SR v utorok (6. júna) posunula jeho návrh zákona do druhého čítania.

„Hlavným cieľom návrhu je vytvoriť právny rámec na reguláciu predaja energetických nápojov, a to zákazom predaja energetických nápojov osobám mladším ako 16 rokov, zabezpečením nedostupnosti energetických nápojov pre mladistvých prostredníctvom predajných automatov alebo predaja na diaľku, ako aj zvýšením informovanosti verejnosti o negatívnych účinkoch nadmernej konzumácie takýchto nápojov,“ povedal Ferenčák v dôvodovej správe. Zdôraznil aj potrebu efektívnej kontroly a sankcií za nedodržiavanie pravidiel.

Podľa Ferenčáka sú za návrhom zákona rôzne zdravotné, sociálne a ekonomické dôvody. Poukazuje na to, že hoci energetické nápoje môžu predstavovať zdravotné riziká aj pre dospelých, deti a mladiství sú voči účinkom týchto nápojov zvlášť citliví, pretože ich organizmus sa stále vyvíja.