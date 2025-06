Túto zmenu podporilo 146 z 147 prítomných.

Transakčnú daň by od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií, ktorý predložila skupina poslancov koaličnej SNS, posunula Národná rada (NR) SR v utorok do druhého čítania. Získal podporu 146 zo 147 prítomných zákonodarcov.

„Cieľom návrhu zákona je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií, a to z dôvodu potreby zabezpečiť spravodlivejšie, hospodárnejšie a administratívne únosnejšie uplatňovanie tejto dane,“ vysvetlili predkladatelia.

Upozornili, že zdanenie finančných transakcií sa v súčasnosti vzťahuje aj na najmenších podnikateľov, ktorí sú často jedinými zamestnancami a zároveň správcami vlastnej agendy. „Pre túto skupinu subjektov znamená zavedenie transakčnej dane nielen dodatočné finančné náklady, ale aj výraznú administratívnu záťaž spojenú s vedením transakčného účtu, odvodom dane a dokumentačnými povinnosťami. Tieto povinnosti môžu mať v prípade malých subjektov neprimeraný dopad na ich ekonomickú stabilitu a v niektorých prípadoch môžu viesť až k ukončeniu podnikania z dôvodu kumulácie nákladových faktorov,“ zhodnotili poslanci.

Predkladatelia pripustili, že ich návrh má negatívny vplyv na rozpočet. Výpadok príjmov po schválení zmien odhadujú v rozpätí 35 až 50 miliónov eur ročne. „S prihliadnutím na to, že celkový ročný výnos z dane z finančných transakcií v podmienkach plnej účinnosti presiahne hranicu niekoľkých stoviek miliónov eur, ide o zásah fiškálne marginálneho charakteru,“ konštatovali.