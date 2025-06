Rodinné domy a stavebné pozemky sa predávajú pod trhovou cenou.

Ministerstvo financií a okresné úrady po celom Slovensku ponúkajú na predaj majetok, ktorý už nepotrebujú. Medzi najzaujímavejšie aktuálne ponuky patrí rodinný dom v Ondrejovciach za 25 000 eur, stavebný pozemok v Senci za 8 600 eur či dom v obci Svätý Peter pri Komárne za 30 170 eur. Záujemcovia musia počítať s tým, že väčšina nehnuteľností je v horšom stave a potrebuje rekonštrukciu. Každá ponuka má svoje podmienky.

Úspešní záujemcovia budú pozvaní na podpis kúpnej zmluvy a musia nehnuteľnosť vyplatiť. Ak víťaz nesplní svoje záväzky, zábezpeka prepadne štátu. Tieto ponuky sa objavujú pravidelne a sú lákadlom pre tých, ktorí hľadajú dostupnú nehnuteľnosť, ktorú však treba opraviť.

Rodinný dom so záhradou, Ondrejovce (okres Levice)

Zdroj: ropk.sk

Zaujímavou možnosťou je kúpa rodinného domu v obci Ondrejovce, okres Levice, za cenu 25 380 eur. Predaj prebieha cez elektronickú aukciu, ktorú organizuje Okresný úrad Nitra. Nehnuteľnosť má zastavanú plochu a nádvorie s rozlohou 716 m² a k tomu záhradu s výmerou 1518 m². K domu patrí aj vedľajšia stavba, čelné oplotenie, vodovodná prípojka s vodomernou šachtou a elektrická prípojka.

Záujemcovia musia doručiť svoju ponuku v uzatvorenej obálke označenej nápisom „Rodinný dom s pozemkami v k. ú. Ondrejovce – NEOTVÁRAŤ!“ najneskôr do 19. júna 2025. Keďže nehnuteľnosť je dlhodobo neobývaná, potrebuje kompletnú rekonštrukciu a jej vypratanie a vyčistenie bude na náklady kupujúceho. Podmienkou účasti v aukcii je zloženie zábezpeky vo výške 500 eur, ktorá sa po ukončení započítava do kúpnej ceny.

Stavebný pozemok, Senec

Zdroj: ropk.sk

V Senci je na predaj pozemok s výmerou 496 m², ktorý je vedený ako „zastavaná plocha a nádvorie“. Cena je 8 600 eur. Záujemcovia musia doručiť svoju ponuku v zapečatenej obálke na adresu Ministerstva obrany SR, konkrétne na sekciu majetku a infraštruktúry. Lehota na odovzdanie ponúk je stanovená na 10. júna 2025 do 12:00 hod. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 10 % z ponúkanej ceny, teda 860 eur. Uchádzači budú o priebehu ponuky informovaní e-mailom po zadaní svojej adresy.

Rodinný dom, Svätý Peter (neďaleko Komárna)

Zdroj: ropk.sk

Okresný úrad Nitra vyhlasuje predaj rodinného domu v obci Svätý Peter, okres Komárno. Dom stojí na pozemku s rozlohou 758 m² a jeho vyvolávacia cena je 30 170 eur. Keďže ide o dlhodobo neobývanú nehnuteľnosť, vyžaduje si úplnú rekonštrukciu a nové vypratanie a vyčistenie bude musieť zabezpečiť nový vlastník. Cenové ponuky je potrebné doručiť najneskôr do 17. júna 2025.

Rodinný dom s pozemkom, Hontianske Trsťany

Zdroj: ropk.sk

Okresný úrad Nitra aktuálne ponúka v elektronickej aukcii budovu so súpisným číslom 17 v obci Hontianske Trsťany, okres Levice. Jedná sa o dom so zastavanou plochou a nádvorím s rozlohou 1 270 m², ktorý má zavedené všetky inžinierske siete. Súčasťou nehnuteľnosti sú aj drobné stavby – sklad, záhradný výčap, studňa, pivnica a oplotenie. Cena po znížení je stanovená na 63 450 eur. Podmienkou účasti je zloženie zábezpeky vo výške 1 000 eur. Ponuky je potrebné doručiť do 20. júna 2025.