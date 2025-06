Maďarský premiér Viktor Orbán vydal nariadenie, ktoré zakazuje vystavovať symboly podporujúce sexuálne menšiny na vládnych budovách. Tento výnos sa objavil vo vládnom vestníku len pár hodín pred začiatkom 30. ročníka podujatia Budapest Pride Community Festival, ktorý prebieha do 30. júna.

Orbánova vláda, ktorá už dlhšie obmedzuje práva LGBTQ+ ľudí, prijala tento rok aj ďalšie právne zmeny. Tieto zmeny majú za cieľ zakázať každoročný pochod Pride March, plánovaný na 28. júna ako súčasť festivalu.

Vo výnose sa uvádza, že „symboly odkazujúce na rôzne sexuálne a rodové orientácie alebo politické hnutia, ktoré ich zastupujú, nesmú byť umiestnené na vládnych budovách alebo centrálnych bankách.“ Premiérova kancelária zdôraznila, že ide o symbolické rozhodnutie, keďže vystavovanie takýchto symbolov nie je bežné na vládnych budovách.

Tento zákaz sa však netýka mestských budov. Napríklad radnica v Budapešti, od roku 2019 vedená liberálnym starostom Gergelym Karácsonym, vyvesuje počas Budapest Pride Community Festival dúhovú vlajku.

Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ, Tamara Capetová, konštatovala, že zákaz alebo obmedzenie prístupu k obsahu LGBTQ+ zo strany Maďarska porušuje právo Európskej únie. Ide o legislatívu z roku 2021, ktorá zakazuje „zobrazovanie alebo propagáciu homosexuality“ pre osoby mladšie ako 18 rokov. Capetová odporúča, aby súd EÚ konštatoval porušenie základných hodnôt EÚ podľa článku 2 Zmluvy o EÚ.

Orbán označil toto odporúčanie za „hanebné“. Na platforme X vyjadril svoj názor: „Zdá sa, že sloboda šíriť sexuálnu propagandu je pre Brusel dôležitejšia ako ochrana práv detí. Toto je šialenstvo!“

