Slovenskí dôchodcovia majú relatívne dobrú finančnú situáciu vďaka 13. dôchodku, avšak jej udržateľnosť je otázna.

Slovenskí dôchodcovia sú na tom momentálne z finančného hľadiska lepšie než pracovníci, a to aj vďaka zavedenému 13. dôchodku, ktorý zaviedli minulý rok. Avšak, analytik investičnej platformy Portu, Marek Malina, upozorňuje na možnú dočasnosť tohto stavu vzhľadom na situáciu v štátnom rozpočte a zhoršujúcu sa demografiu.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosiahla miera príjmovej chudoby medzi dôchodcami na Slovensku v roku 2022 len 7,2 %. Malina vysvetľuje, že: „Iba sedem zo sto slovenských dôchodcov má menej ako polovičný mesačný príjem oproti bežnému príjmu v ekonomike.“

Z krajín EÚ majú ešte nižšiu mieru príjmovej chudoby dôchodcov len Island, Nórsko, Holandsko, Fínsko a Luxembursko. Naopak, vyššia miera chudoby starších ľudí je v Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Poľsku, Chorvátsku alebo Estónsku. Priemerný príjem slovenských dôchodcov predstavoval v minulom roku 95,9 % priemerného príjmu celej populácie, čo je v porovnaní s inými krajinami vysoká hodnota.

Malina tiež poukazuje na otázky ohľadom udržateľnosti súčasného dôchodkového systému, keďže Sociálna poisťovňa hlási takmer trojmiliardovú ročnú stratu a štátny rozpočet deficit nad päť percent HDP. Dôchodcovská inflácia bola v posledných mesiacoch nižšia ako celková inflácia, čo znamená, že rast cien zasiahol seniorov menej.

Inflácia však výraznejšie ovplyvnila rodiny s jedným rodičom, domácnosti s viacerými deťmi a senioriek nad 65 rokov bez detí. „Dnes sú na tom dôchodcovia v porovnaní s pracujúcimi ľuďmi dobre, no to neznamená, že to tak bude aj v budúcnosti," upozorňuje Malina s odporúčaním, aby si každý na dôchodok sporenie zabezpečil aj sám.