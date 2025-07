Dlho nebolo jasné, odkiaľ vzal Hlas-SD peniaze na financovanie kampane.

Peter Pellegrini počas prezidentskej kampane priznal náklady vo výške 499 500 eur, len 500 eur pod zákonným limitom. Celú sumu poskytla strana Hlas-SD, ktorej bol v tom čase predsedom.

Až donedávna nebolo jasné, odkiaľ vzala strana peniaze na financovanie kampane. Aktuality.sk informovali, že strana potichu zverejnila pôžičku od firmy, ktorú vlastní Eva Pellegrini, prezidentova sestra. Peniaze potom Hlas daroval na Pellegriniho prezidentskú kampaň.

Zákon neumožňuje, aby strana použila na darovanie prostriedky získané za volebný výsledok. Tiež určuje, že prijatú pôžičku musí zverejniť do 30 dní. Podľa Transparency International Slovensko Hlas-SD túto povinnosť nesplnil.



Strana vraj porušila zákon

„Naša organizácia vlani podrobne monitorovala všetky politické strany zapojené do eurovolieb, ako aj jednotlivých prezidentských kandidátov. Na základe toho si dovolíme tvrdiť, že Hlas informáciu o prijatej pôžičke nezverejnil v zákonnej lehote, čím porušil zákon,“ uviedol pre Aktuality analytik Ľuboš Kostelanský.

„Zdá sa, že v strane Hlas sa nenašiel dostatok darcov, ktorí by sa vyskladali na kampaň svojho bývalého predsedu, a tak strana zvyšnú čiastku vykryla z pôžičky od firmy jeho sestry, pričom sa všetko toto mohlo udiať až po voľbách,“ dodal Kostelanský. Transparency zároveň poukazuje na to, že Pellegriniho sestra mohla peniaze darovať priamo. V tom prípade by však išlo o iný právny režim, teda o dar fyzickej osoby.

