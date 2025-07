Vedcom sa podarilo vyvinúť experimentálnu terapiu, ktorá pacientom s cukrovkou umožnila znovu produkovať vlastný inzulín.

Najnovší experimentálny spôsob liečby cukrovky dokáže už po jednej dávke laboratórne vypestovaných pankreatických buniek umožniť telu pacientov vytvoriť si vlastný potrebný inzulín. Vyplýva to zo štúdie publikovanej vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine, podľa ktorej rok od začiatku liečby 10 z 12 zúčastnených nepotrebovalo injekčne nahrádzať tvorbu inzulínu. Na Slovensku sa v roku 2023 v diabetologických ambulanciách liečilo 338 056 pacientov.



„Ľudia nedokážu prežiť bez inzulínu,“ uviedla jedna z autoriek štúdie Felicia Pagliucová. Diabetici si ho preto musia doplňovať injekčne. Liek sa používa už viac než sto rokov a spoločne s inzulínovými pumpami alebo systémami nepretržitého monitorovania glukózy pomáha pacientom dávkovanie inzulínu. „Nové druhy terapií sú skutočne naliehavo potrebné,“ tvrdí Pagliucová.



Podľa štúdie najnovší spôsob umožňuje vypestovať pankreatické bunky v laboratóriu za pomoci ľudských kmeňových buniek a zmesi živín a chemikálií. Po podaní sa však nedostanú do pankreasu, ale usadia sa v pečeni pacientov.



Vedci v rámci štúdie 14 diabetikom podali stovky miliónov takýchto buniek a podľa Pagliucovej začínajú pracovať okamžite. Telá desiatich z dvanástich diabetikov závislých na umelom inzulíne rok po začiatku liečby dokázali produkovať dostatok vlastného inzulínu a dvaja ďalší znížili potrebné dávky až o 70 %.

Cukrovka prvého typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný systém človeka ničí bunky produkujúce inzulín v pankrease. Hormón inzulín pomáha glukóze dostať sa z krvného obehu do buniek a premeniť ju na energiu. Celosvetovo toto ochorenie má viac ako osem miliónov ľudí.