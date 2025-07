Polícia potvrdila, že skutok preveruje ako priestupok proti majetku.

Majiteľ košického baru Metropola varuje ostatné prevádzky pred skupinou zákazníkov, ktorí si objednali jedlo aj nápoje, no bez zaplatenia ušli. Hoci zavolal políciu, prípad sa rieši len ako priestupok. Podľa neho nejde o vysokú sumu, no ak by sa takéto správanie rozšírilo, mohlo by to spôsobiť problém viacerým podnikom, informuje o tom denník SME.

Muž zverejnil na Facebooku zábery z bezpečnostnej kamery a upozornil na možných podvodníkov. Polícia potvrdila, že skutok preveruje ako priestupok proti majetku. Ak škoda nepresiahne 700 eur, hrozí v správnom konaní pokuta do 1 500 eur. V prípade vyššej škody ide už o trestný čin.

Zmeny v Trestnom zákone od januára 2024 zvýšili hranicu škody pre trestný čin z 270 na 700 eur. Obchodníci tvrdia, že novela nahráva drobným zlodejom a recidivistom. Podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu však na nárast krádeží vplýva najmä zhoršená sociálna situácia.