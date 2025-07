Po prílete si za cestu na hotel platili stovky eur z vlastného alebo čakali ďalšie štyri hodiny.

Skupina slovenských dovolenkárov prežila na Sardínii nočnú moru, na ktorú tak skoro nezabudne. Po požiari neďaleko letiska v Olbii bol ich let presmerovali do Alghera, kde ich nechali niekoľko hodín zatvorených v lietadle – bez klimatizácie, čerstvého vzduchu aj vody.

„Nikto s nami nekomunikuje, ani spoločnosť TIP Travel, ktorá nám odmieta dať kontakt na delegáta, ktorý je v Olbii, aby nám niečo vysvetlil. Došla nám voda, odpadávali tu ľudia, museli sme volať sanitku. Nechcú nás pustiť z lietadla,“ opísal situáciu priamo z lietadla pre TV Noviny pasažier Dávid Tarčák.

Po päťhodinovom trápení sa lietadlo napokon presunulo do pôvodnej destinácie. Tam však nastal ďalší problém – zlyhala organizácia odvozu z letiska. Cestovná kancelária TIP Travel najprv sľúbila autobusy do 20 minút, no dorazil iba jeden. Ľuďom nezostávalo nič iné, ako čakať ďalšie hodiny alebo si zaplatiť taxík. Cena za hodinu a pol dlhú cestu na hotel vyšla okolo 500 eur.

Dovolenkári kritizujú neľudské zaobchádzanie a nedostatok komunikácie zo strany cestovky. Tarčák tvrdí, že incident nahlásil polícii a zvažuje právne kroky.

TIP Travel sa bráni – podľa ich slov za situáciu nemohli, no robili všetko pre to, aby pomohli zákazníkom. Tvrdia, že kontakt na delegáta poskytli všetkým klientom, ktorí im zavolali.