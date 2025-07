Zamestnávanie detí v zariadeniach spojených s vojnou je v rozpore s medzinárodnými dohodami.

Ruské úrady predstavili v roku 2022 hru s názvom Berloga, ktorá na prvý pohľad pôsobí ako neškodná súťaž pre mladých. V skutočnosti však ide o súčasť širšieho systému, ktorý podľa vyšetrovania britského denníka The Guardian smeruje k zapojeniu detí do obranného priemyslu.

Hra, kde sa „inteligentné medvede“ bránia rojom včiel pomocou dronov, vedie najúspešnejších hráčov k účasti na ďalších technologických súťažiach, ako napríklad Big Challenges. Tie hľadajú nádejných študentov, ktorých následne oslovujú ruské technologické firmy.

„Deti sa aktívne podieľajú na modelovaní komponentov rôznych typov dronov,“ povedal jeden z účastníkov pre The Guardian. „Poznám aspoň niekoľkých ľudí, ktorí modelovali súčiastky pre bezpilotné lietadlá (UAV) pre veľké podniky,“ dodal účastník.

Zamestnávanie detí v zariadeniach spojených s vojnou je v rozpore s medzinárodnými dohodami, vrátane Dohovoru o právach dieťaťa. Tieto zmluvy zakazujú využívanie detí vo vojenských konfliktoch, či už priamo na bojisku, alebo v podpore vojenských operácií.

Mali zakázané o tom hovoriť

Niektorí študenti, ktorí sa dostali do finále súťaží, opísali, ako ich viedli k zatajovaniu vojenského využitia ich výtvorov. „Bolo nám zakázané hovoriť, že je to určené pre vojnu, a vymýšľali sme civilné využitia. Je to predsa detský program… Projekt musí mať vždy dvojitý účel, najmä keď ste školák. Je to nepísané pravidlo, ktoré som pozoroval na každej súťaži,“ povedal jeden zo študentov.



Podľa informácií portálu The Insider sa mladí ľudia podieľajú aj na samotnej výrobe útočných dronov. Reportáž odvysielaná v nedeľu priniesla zábery z ruskej továrne, kde sa nachádzali stovky kamikadze dronov typu Geran-2. Ide o ruskú adaptáciu iránskeho dronu s doletom do 1600 kilometrov. Výroba sa presunula do mesta Alabuga v Tatarstane.

Portál uviedol, že továreň spolupracuje s miestnou školou, kde sa 14- a 15-roční študenti učia zostavovať drony. Po výučbe údajne pracujú priamo vo výrobe. Deti, ktorým sa novinári z The Insider podarilo ozvať, potvrdili, že pôsobili v zariadeniach spojených s armádou. Jeden z nich uviedol, že už ako 13-ročný školil vojakov v ovládaní dronov v štátnej inštitúcii.

