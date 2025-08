Koľko zaplatíš za neohlásenú zmenu, nezaplatené poistenie či dane.

V bežnom živote si mnohí z nás neuvedomujú, že za niektoré "malé" administratívne chyby alebo zábudlivosti môžeme dostať vysoké pokuty. Či už ide o zdravotné poistenie, dane, zmenu údajov, sociálne odvody alebo vlastníctvo auta. Prinášame ti prehľad najčastejších pokút, ktoré môžeš dostať od štátu.

1. Sociálne poistenie

Ak si ako zamestnávateľ, SZČO alebo fyzická osoba nesplníš povinnosti voči Sociálnej poisťovni, hrozí ti pokuta až do výšky 16 596,96 €. Túto maximálnu sumu uvádza § 239 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Pokutu môže Sociálna poisťovňa uložiť napríklad za to, že neodovzdáš výkaz poistného, neprihlásiš zamestnanca včas alebo neoznámíš zmenu údajov.

Konkrétne výšky pokút sú uvedené v oficiálnom dokumente „Sadzobník pokút“, ktorý je zverejnený na webe Sociálnej poisťovne. Napríklad: za oneskorené prihlásenie zamestnanca sa ukladá pokuta od 0,30 € do 16,60 € za každý deň omeškania, pri neodovzdaní výkazu poistného môže ísť o pokutu od 10 do 3 320 €. Ak sa zistí, že zamestnanec vôbec nebol prihlásený, denná sadzba pokuty sa môže pohybovať až do 33,20 € denne. (Sadzobník pokút SP (PDF))

Okrem pokút môže Sociálna poisťovňa vyrubiť aj penále za oneskorené zaplatenie poistného. To predstavuje 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom sa neuplatňuje, ak dlžná suma nepresahuje 5 eur. Ak však poistné doplatíš do 7 dní po lehote, pokutu ti vôbec nemusia uložiť.

Sociálna poisťovňa má navyše právomoc spätne kontrolovať tvoje prihlášky a odhlášky až niekoľko rokov dozadu. To znamená, že aj keď si niečo „zabudol“ pred tromi rokmi, stále sa ti to môže vrátiť vo forme pokuty alebo penále. Všetky údaje, ktoré poisťovňa dostane napríklad zo živnostenského registra alebo od zamestnávateľov, si totiž krížovo overuje.

2. Daňové delikty

Podľa § 154 a § 155 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) platí, že ak nepodáš daňové priznanie v základnej lehote, môžeš dostať pokutu od 30 € do 16 000 €. Ak ani po výzve správcu dane priznanie nepodáš, pokuta sa zvyšuje na 60 € až 32 000 €.

Ďalšie typy porušenia:

Nesplnenie oznamovacej povinnosti (napr. nepredloženie údajov, výkazov) = pokuta od 30 € do 3 000 € (§ 155 ods. 1 písm. j)).

Nesplnenie registračných povinností (napr. registrácia k DPH) = pokuta od 60 € do 20 000 €.

Dobrou správou je, že od 1. januára 2024 platí inštitút „druhej šance“. Ak je to tvoje prvé porušenie, daňový úrad ti najprv pošle upozornenie a pokutu ti neuloží. Pokuta prichádza až pri opakovanom porušení.

Treba si však dávať pozor na to, že aj technické chyby – ako zle vyplnený formulár, nesprávny dátum alebo chýbajúca príloha – môžu byť klasifikované ako porušenie. Finančná správa má tiež nástroje na automatické vyhodnocovanie údajov a nesúlady často identifikuje algoritmicky. Preto sa neoplatí podceňovať ani „neškodné“ chyby.

3. Zdravotné poistenie

Za porušenie povinností v zdravotnom poistení (napr. neprihlásenie sa ako samoplatiteľ, neodvedenie poistného, neohlásenie zmeny) môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu od 331 € do 3 319 €. Bežne sa však sankcie pohybujú v stovkách eur, hlavne ak ide o oneskorené hlásenia alebo nezaplatené poistné.

Zdravotné poisťovne pravidelne posielajú výzvy na zaplatenie nedoplatkov, no ak ich ignoruješ, môžu situáciu postúpiť exekútorovi. Samotný dlh sa môže navýšiť o úroky z omeškania, trovy konania aj exekučné poplatky. Je preto výhodné sledovať svoj stav cez elektronické pobočky poisťovní, ktoré ti zobrazia tvoje záväzky aj upozornenia.

4. Zmena trvalého pobytu, mena alebo rodinného stavu

Ak zmeníš meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo rodinný stav a neoznámiš túto zmenu príslušným inštitúciám (napríklad Sociálnej poisťovni), hrozí ti pokuta od 3,32 € do 1 659,70 € za každý takýto prípad.

Pri opakovanom alebo závažnom porušení, napríklad zamlčanie údajov pri poberaní dávok, sa pokuta môže vyšplhať až na 16 596,96 €.

Takéto porušenie môže ovplyvniť aj iné oblasti. Napríklad ak si nezmeníš adresu v zdravotnej poisťovni, výzva na zaplatenie poistného ťa môže minúť a následne skončíš v exekúcii bez toho, aby si o tom vedel. Zmenu údajov je preto potrebné hlásiť nielen na matrike, ale aj v zdravotnej poisťovni, na daňovom úrade či v banke.

5. Povinné zmluvné poistenie vozidla (PZP)

Ak jazdíš s autom bez platného povinného zmluvného poistenia (PZP), riskuješ pokutu od 50 € do 5 000 €, ktorú ti môže uložiť Okresný úrad – odbor dopravy. Zároveň ti môžu nariadiť zaplatenie náhrady škody, ak dôjde k dopravnej nehode. To znamená, že škody nebude hradiť poisťovňa, ale ty.

Ak pokutu nezaplatíš, môže dôjsť k exekúcii a Okresný úrad môže pozastaviť prevádzku vozidla. Platnosť PZP si preto vždy kontroluj – aj pri kúpe auta, výmene ŠPZ alebo prerušení prevádzky.

Pozor aj na prípady, keď si myslíš, že auto nepoužívaš, napríklad ak ho máš odstavené v garáži. Aj v takom prípade musíš PZP zaplatiť alebo vozidlo odhlásiť z evidencie. Neaktívne, ale registrované vozidlo bez platného poistenia sa totiž stále považuje za porušenie zákona.

