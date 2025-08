Rusko sa od roku 2022 zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom nových prípadov HIV na svete.

Počet nových prípadov HIV v Rusku vzrástol od začiatku invázie na Ukrajinu až dvadsaťnásobne, upozornila na to analýza zverejnená na portáli Carnegie Politika. Podľa autorov analýzy sa výskyt HIV do konca roka 2022 zvýšil trinásťnásobne. Do konca roka 2024 narástol až na dvadsaťnásobok oproti obdobiu pred inváziou.

„Demografické a ekonomické straty, ktoré kvôli tomuto šíreniu nákazy Rusko utrpí, budú mať následky po desaťročia, a nakoniec by mohli dokonca prekonať straty spôsobené inváziou na Ukrajinu,“ uvádza správa Carnegie Politika.

Zlá hygiena a nechránený sex



Analýza označuje za hlavné príčiny šírenia HIV nechránený sex, užívanie drog a zlé hygienické podmienky. Problém podľa nej predstavujú najmä poľné nemocnice, kde sa opakovane používajú injekčné ihly alebo dochádza k rizikovým transfúziám krvi.

Carnegie Politika tvrdí, že Rusko sa od roku 2022 zaradilo medzi krajiny s najvyšším počtom nových prípadov HIV na svete hneď po boku Juhoafrickej republiky, Mozambiku, Nigérie a Indie.

Organizácie, ktoré sa venujú prevencii, sú problémom

Autori správy píšu, že v Rusku neexistuje objektívny dôvod, prečo by sa mal počet prípadov HIV zvyšovať, a označujú príčiny nárastu za čisto politické.

V texte pripomínajú aj krok z apríla 2025, keď ruská vláda zaradila medzi „nežiadúce organizácie“ charitatívnu nadáciu britského hudobníka Eltona Johna. Tá sa dlhodobo venuje prevencii a liečbe HIV. Ruský generálny prokurátor to zdôvodnil tým, že organizácia „propaguje netradičné sexuálne vzťahy, západné rodinné modely a pohlavné preraďovanie.“

Prečítaj si aj tieto články: