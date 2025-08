V zozname je desať lekárov, za ktorých môžeš hlasovať.

Pacienti môžu od pondelka hlasovať v ankete Môj lekár a Moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenie verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného galavečera deviateho ročníka konferencie AOPP.



„Ocenenia nie sú len poďakovaním, ale aj výzvou na zlepšenie podmienok v zdravotníctve, kde by mala byť ľudskosť, úcta a vzájomná dôvera základom každého kontaktu medzi pacientom a zdravotníkom,“ priblížila AOPP. V zozname nájdeš lekárov, ako MUDr. Beáta Šoltýsová, MUDr. Drahomír Palenčár, PhD. či MUDr. Ivana Tresová.

Celý zoznam:



Na deviatej celoslovenskej pacientskej konferencii (14. - 15. 11.) bude ocenených desať lekárov a udelené aj jedno ocenenie in memoriam. „Ocenenie in memoriam každoročne symbolicky pripomína výnimočných zdravotníkov, ktorí už nie sú medzi nami, no ich práca a odkaz zostávajú v pamäti pacientov i kolegov. Tento rok bolo udelené Radoslavovi Greksákovi, ktorý bol výnimočnou osobnosťou slovenskej hematoonkologickej scény,“ priblížila asociácia.



Hlasovanie verejnosti potrvá do 31. októbra, pacienti môžu svoj hlas odovzdať jednému lekárovi a jednej sestre na webe AOPP.

Anketa: Za koho by si hlasoval ty? MUDr. Juraj Horváth, PhD, MPH MUDr. Ivana Tresová Prof. doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT, MPH MUDr. Gabriel Grnáč MUDr. Drahomír Palenčár, PhD. MUDr. Martin Huorka, CSc. MUDr. Zuzana Pavlišinová doc. MUDr. Milan Grófik, PhD. doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. MUDr. Beáta Šoltýsová Niekto iný MUDr. Juraj Horváth, PhD, MPH 5 % MUDr. Ivana Tresová 0 % Prof. doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT, MPH 8 % MUDr. Gabriel Grnáč 1 % MUDr. Drahomír Palenčár, PhD. 2 % MUDr. Martin Huorka, CSc. 2 % MUDr. Zuzana Pavlišinová 0 % doc. MUDr. Milan Grófik, PhD. 3 % doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. 1 % MUDr. Beáta Šoltýsová 2 % Niekto iný 78 %