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Vo Veľkej Mači slávnostne otvorili Pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
Zdroj: TASR - LUKÁŠ GRINAJ
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