Švédsky odevný gigant H&M pokračuje v zoštíhľovaní svojej siete kamenných obchodov.
Ako uvádza portál Fakt, spoločnosť počíta s tým, že do ukončenia aktuálneho fiškálneho roka zavrie brány približne 170 predajní v rôznych častiach sveta.
Dáta spoločnosti ukazujú, že tempo zmenšovania siete je citeľné už dlhšie. Kým ešte pred rokom prevádzkovala skupina o 95 obchodov viac, ku koncu augusta 2026 evidovala v globálnom meradle 4 023 otvorených pobočiek. Na slovenskom trhu momentálne funguje 28 jej predajní.
Zmeny sa pritom neobmedzujú výlučne na vlajkovú značku H&M, ale zasahujú celé portfólio skupiny, kam patria aj značky COS, Weekday, & Other Stories či ARKET. Hoci najvýraznejší úbytok prevádzok pocítia zákazníci v Ázii, Afrike a Oceánii, zoštíhľovanie siete sa dotkne aj európskeho trhu.
Vedenie spoločnosti týmto krokom reaguje na tvrdý cenový boj v odevnom priemysle a dlhodobú zmenu spotrebiteľského správania, keďže čoraz väčšia časť ľudí uprednostňuje nakupovanie oblečenia cez internet. Či sa aktuálna vlna rušenia pobočiek dotkne aj niektorých zo slovenských prevádzok, zatiaľ nie je potvrdené.