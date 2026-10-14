Podľa portálu iMeteo sa výraznejší dážď neočakáva približne do 26. októbra a zmena by mohla prísť až na prelome októbra a novembra.
Slovensko čakajú ďalšie dni prevažne suchého počasia. Hoci sa dnes, v stredu 14. októbra, môžu najmä na západe a severozápade objaviť slabé zrážky, na zmiernenie sucha nebudú stačiť. Podľa portálu iMeteo by malo spadnúť približne 1 až 5 milimetrov zrážok.
Výraznejší dážď zatiaľ nepríde
V nasledujúcich dňoch bude počasie ovplyvňovať tlaková výš, ktorá prinesie stabilné a prevažne suché počasie.
Menšie zrážky sa môžu objaviť medzi 19. a 21. októbrom, najmä na severe a východe Slovenska. Pôjde však len o niekoľko milimetrov, ktoré sucho výraznejšie nezmiernia. Teploty by zároveň mali postupne stúpať.
Výdatnejší dážď sa podľa aktuálnych predpovedí neočakáva približne do 26. októbra. Sucho sa tak môže ďalej prehlbovať. Výraznejšia zmena počasia by mohla prísť najskôr koncom októbra alebo na prelome októbra a novembra. Meteorológovia však upozorňujú, že dlhodobejšie predpovede sú stále neisté.