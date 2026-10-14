Vodičov v Tatrách šokoval pohľad na prívesný vozík. Za autom prevážali rozrezaného medveďa
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Natália Mišániová
dnes 14. októbra 2026 o 14:01
Čas čítania 0:28

Vodičov v Tatrách šokoval pohľad na prívesný vozík. Za autom prevážali rozrezaného medveďa

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Vodičov v Tatrách šokoval pohľad na prívesný vozík. Za autom prevážali rozrezaného medveďa
Zdroj: FB/TATRY

Video vyvolalo pobúrenie na sociálnych sieťach a k prípadu sa vyjadrila aj Správa TANAP-u.

Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré zachytáva prevoz mŕtveho, rozrezaného medveďa na prívesnom vozíku za osobným autom. Zábery vznikli na ceste do Tatranskej Kotliny a vyvolali pobúrenie medzi používateľmi internetu.

Na video upozornila facebooková stránka TATRY, ktorá kritizovala najmä to, že telo zvieraťa nebolo nijako zakryté. Viacerí ľudia v komentároch označili takýto spôsob prepravy za neetický.

Správa TANAP-u pre TV JOJ potvrdila, že medveďa neusmrtil jej zásahový tím. Zároveň uviedla, že podľa jej interných pravidiel musia byť usmrtené medvede počas prepravy zakryté.

Zviera pravdepodobne usmrtili poľovníci. Hovorca Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák vysvetlil, že prekrytie nepriedušnou plachtou môže spôsobiť zaparenie tela a poškodenie mäsa či kožušiny. Nie je však známe, či to bol dôvod nezakrytého prevozu aj v tomto prípade.

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Náhľadový obrázok: FB/TATRY
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