Tínedžer utrpel viacero zlomenín, popáleniny aj poranenie mozgu a naďalej zostáva hospitalizovaný vo vážnom stave.
V Rusku zaútočil medveď na 15-ročného chlapca, ktorý sa pred ním pokúsil ukryť na strome. Šelma ho však strhla na zem a spôsobila mu vážne zranenia. Chlapca podľa ruských médií zachránila nečakaná udalosť – počas útoku mu vo vrecku explodovala batéria mobilného telefónu. Informuje o tom portál The Independent.
Medveď sa zľakol výbuchu a utiekol
K incidentu došlo 8. októbra neďaleko obce Solton. Dvaja tínedžeri čistili úle vo včelnici, keď sa objavil medveď. Jeden z chlapcov vyliezol na strom, no zviera ho stiahlo na zem a začalo hrýzť.
Medveďa vyplašil výbuch batérie telefónu, ktorú mal chlapec vo vrecku. Zviera následne utieklo.
Tínedžer utrpel viacero zlomenín, uhryznutí, popáleniny aj poranenie mozgu. Po operácii ho previezli do nemocnice v Moskve, kde je vo vážnom, ale stabilizovanom stave a napojený na umelú pľúcnu ventiláciu.
Po medveďovi pátrajú poľovníci. Ruské médiá zároveň upozorňujú na rastúci počet útokov šeliem. Od jari mali medvede v Rusku usmrtiť najmenej 22 ľudí.