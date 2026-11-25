Slovenský šport zaznamenal výrazný úspech v disciplíne psích záprahov. 25-ročná Monika Árvaiová, ktorá sa dlhodobo venuje chovu arktického plemena (grónsky pes), ovládla v kategórii C2 so štvorčlenným záprahom európsky aj svetový šampionát.
Svoje prvé veľké medaily získavala na kolobežke s dvoma psami (kategória Scooter 2), odkiaľ už má titul majsterky Európy aj vicemajsterky sveta. „Psím záprahom sa venujem už niekoľko rokov. Vyžaduje si to množstvo času, disciplíny, tréningu a predovšetkým silné puto medzi človekom a psami,“ priblížila pre Refresher.
Najväčšou výzvou bolo zvládnuť oba šampionáty hneď po sebe: „Je to splnenie jedného z najväčších snov. Za týmito titulmi sa skrývajú roky práce, odriekania a obrovská dôvera medzi mnou a mojimi psami. O to výnimočnejšie je pre mňa, že sa nám podarilo získať titul majstrov Európy aj sveta v priebehu jediného týždňa, a to s rovnakým štvorčlenným tímom grónskych psov. Bez nich by nič z toho nebolo možné,“ dodala majsterka sveta.