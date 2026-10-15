Protesty vo Francúzsku trvajú od polovice septembra. Najväčší protestný deň bol 6. októbra, keď do ulíc vyšli žiaci, študenti, učitelia a odbory. Žiadajú viac učiteľov, menej žiakov v triedach a opravu schátraných škôl. Premiér povedal, že ešte v októbri predstaví balík reforiem.
V Belgicku protestujú študenti od 1. októbra, najprv v Liège, odkiaľ sa hnutie rozšírilo aj do Bruselu. Búria sa proti vyššiemu školnému a škrtom v rozpočte na vzdelávanie. Polícia zatkla v Liège najmenej 139 ľudí. Protesty stále pokračujú.
V Albánsku vyšli vysokoškoláci do ulíc 13. októbra a v Tirane hádzali tehly a betónové bloky na ministerstvo školstva. Polícia nasadila slzný plyn a vodné delá. Študenti sa sťažujú na drahé štúdium, slabú finančnú podporu, nedostatok pracovných príležitostí po škole a nerovnosť. Na 14. októbra vyhlásili bojkot vyučovania.
Taliansko – Študenti demonštrujú pred školami od 5. októbra. Začali v Turíne, 6. októbra sa k nim pridal Rím a potom aj Neapol a Janov. V Bologni zatiaľ len pochodovali. Žiadajú opravu škôl, viac peňazí na vzdelávanie, zníženie cien nájmov a presun peňazí zo zbrojenia do škôl. Ďalšie akcie plánujú na 16. októbra (štrajk) a 30. októbra (celoštátna mobilizácia).
Učitelia v Madride nastúpili 14. októbra do neobmedzeného štrajku. Štrajk sa teda netýka celého Španielska. Podporujú ich rodiny aj študentské odbory. Učitelia požadujú menej žiakov v triedach, zvýšenie platov a opravu školských budov.
Nemecko – Dňa 25. septembra sa po celej krajine konalo vyše sto školských štrajkov, napr. v Berlíne, Hamburgu a Frankfurte. Protestujú proti brannej povinnosti a prezbrojovaniu a zároveň aj za lepšie školstvo.
Grécko – Žiaci organizovali 8. októbra akcie po celej krajine a 13. októbra vysokoškoláci táborili na aténskom námestí Syntagma. Protestujú proti drahému bývaniu, vysokým životným nákladom a súkromným univerzitám. Chcú viac peňazí pre školstvo a menej pre armádu.