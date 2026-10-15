Všetko sa naučíš počas odbornej prípravy.
Mestská polícia v Bratislave hľadá nových kolegov, ktorí by chceli dohliadať na verejný poriadok v uliciach hlavného mesta. Výberové konanie, fyzické previerky i psychodiagnostické vyšetrenia sa uskutočnia koncom októbra a počas novembra. Najbližší kurz odbornej prípravy otvorí 15. januára 2027. Predchádzajúca skúsenosť z polície alebo bezpečnostných zložiek nie je podmienkou. TASR o tom informovala hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová.
„Od ľudí, ktorí sa k nám hlásia, neočakávame, že budú v prvý deň poznať zákony alebo vedieť, ako zakročiť proti páchateľom. To všetko sa naučia počas odbornej prípravy. Dôležitá je motivácia, schopnosť pracovať s ľuďmi, zodpovednosť a ochota sa vzdelávať. Policajná práca nie je iba o fyzickej pripravenosti. Veľmi často je o komunikácii, schopnosti zachovať pokoj a správne sa rozhodnúť v náročnej situácii,“ skonštatoval náčelník mestskej polície Miroslav Antal.
Kurz odbornej prípravy má 420 vyučovacích hodín a kombinuje teoretické vzdelávanie s praktickým výcvikom. Noví policajti sa učia orientovať v právnych predpisoch - od zákona o obecnej polícii cez priestupkové a trestné právo po správne konanie. V rámci praktickej prípravy trénujú frekventanti policajné zákroky, sebaobranu, používanie donucovacích prostriedkov a absolvujú aj streleckú prípravu. Zdravotníci ich pripravia na poskytnutie prvej pomoci a súčasťou výcviku sú napríklad aj zákroky vo vozidlách verejnej dopravy či taktika zásahov v budovách.
Plat 2 100 €
Odborná príprava je ukončená skúškou odbornej spôsobilosti. Po jej úspešnom zvládnutí sú noví policajti zaradení do výkonu služby. Prechádzajú ďalším doškoľovaním a v rámci mentorského programu pracujú so skúsenejšími policajtmi.
„Po úspešnom zložení záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti vás zaradíme na okresné veliteľstvo (s platom od 1 400 € brutto plus príplatky za nočnú prácu, prácu vo sviatok alebo cez víkend,“ informuje web budpolicajt.sk, podľa ktorého bol v roku 2025 priemerný mesačný plat policajtov, ktorí v zbore pracujú jeden až dva roky, 1 800 €. Služobne starší policajti minulý rok zarobili priemerne mesačne 2 100 €.
Práca v mestskej polícii zároveň nemusí znamenať rovnakú pozíciu počas celej kariéry. Verejnosť síce najčastejšie pozná hliadky v uliciach, možnosti uplatnenia sú však širšie. Mestskí policajti sa venujú aj ochrane mestských lesov a environmentálnej problematike, môžu pracovať so služobnými psami, objasňovať komplikovanejšie priestupky alebo pôsobiť ako preventisti. Ďalší pracujú na operačnom stredisku linky 159. Policajti sa zapájajú aj do zabezpečovania protestov, zhromaždení, športových a kultúrnych podujatí, usmerňujú dopravu a pomáhajú pri riešení konfliktných situácií a deeskalácii napätia.
Informácie o podmienkach prijatia, práci mestskej polície, formulár pre záujemcov i benefity sú dostupné na webe budpolicajt.sk.