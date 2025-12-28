Najviac udalostí riešili v Starom Meste. Oproti minulému roku ich bolo o 20-tisíc viac.
Počas končiaceho sa roka sa hliadky bratislavskej mestskej polície (MsP) zaoberali 259 859 udalosťami. Hoci dáta dokumentujú stav k 15. decembru, čísla už teraz potvrdzujú, že rok 2025 sa zapíše do histórie MsP Bratislava ako obdobie s najvyšším počtom udalostí. MsP o tom informuje na svojom webe.
„Medzi štatistikou uvedené udalosti patria napríklad aj kontroly, ktoré hliadky vykonávajú v denných aj nočných hodinách na najvyťaženejších miestach alebo v oblastiach, kde dochádza k opakovanému páchaniu priestupkov,“ vysvetlili mestskí policajti.
Policajti rozdali viac ako 100-tisíc pokút
Potvrdili, že štatistikám aj v roku 2025 dominovala oblasť dopravy. „V rámci objektívnej zodpovednosti bolo správnym orgánom mestskej polície vydaných celkom 127 843 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt. Z tohto počtu bolo za neoprávnené parkovanie na chodníkoch riešených 18 290 držiteľov áut,“ spresňuje MsP.
Z pohľadu vyťaženosti bol aj v roku 2025 najexponovanejším územím okres Bratislava I. Mestskí policajti v Starom Meste riešili 65 015 udalostí, o 20 000 viac ako v priebehu roka 2024. „Lokalita s najvyšším počtom priestupkov v končiacom sa roku sa nachádza na území Nového Mesta, konkrétne je to Limbová ulica, kde MsP riešila celkom 4382 priestupkov,“ informovali v bilančnej správe mestskí policajti.
Limbová ulica nahradila v rebríčku miest s najvyšším počtom priestupkov Račiansku ulicu, ktorá dominovala štatistikám v roku 2024. K ďalším uliciam, kde dochádzalo najčastejšie k priestupkom, patrili Žižkova ulica, Mlynské Nivy a Regrútska ulica.
Na výjazdoch spolupracovali so záchranármi aj hasičmi
Operačné stredisko mestskej polície prijalo na linke 159 celkovo 69 970 hovorov, riešilo i 1294 signálov na pulte centrálnej ochrany, teda poplachových hlásení zo zabezpečených objektov, ktoré si vyžadovali okamžité preverenie hliadkami.
V roku 2025 bratislavská MsP realizovala alebo sa spolupodieľala na 398 bezpečnostných opatreniach, počas ktorých boli v teréne nasadené posilnené hliadky dozerajúce na bezpečný priebeh rôznych podujatí. „Bol to najvyšší počet opatrení za posledné roky,“ dodali mestskí policajti.
V spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou riešili 684 prípadov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) privolávali k 92 rôznym udalostiam, najčastejšie k požiarom, ale aj spadnutým stromom na cestách či zaplaveným komunikáciám v čase výdatných dažďov. „Samostatnú kapitolu tvoria udalosti spojené so zvieratami, ktorých bolo 262,“ dodali mestskí policajti z metropoly SR. „Prípady sa týkali najčastejšie zatúlaných domácich zvierat, ale aj výskytu divej zveri v zastavaných oblastiach či zranených a, žiaľ, aj uhynutých zvierat,“ priblížili.