Novela zákona na ochranu spotrebiteľa zavádza pre obchodníkov novú povinnosť – zákazníkovi musia vopred sprístupniť údaj o garantovanej dĺžke softvérovej podpory.
Výber novej spotrebnej elektroniky sa často zúži na porovnávanie hardvérových parametrov a cenovky. Nová legislatívna úprava však posilňuje práva zákazníkov a núti obchodníkov odhaliť aj to, čo zostávalo doteraz často ukryté v drobnom písme technických špecifikácií – životnosť softvéru a férové podmienky pri údržbe zariadení.
Dĺžka aktualizácií ako kľúčový parameter pri kúpe mobilu
Pri výbere smartfónu sa bežne pozerá na kvalitu fotoaparátu, výdrž batérie či veľkosť pamäte. Ak však lacnejší model prestane dostávať bezpečnostné záplaty už po jednom roku, zdanlivo výhodná kúpa sa rýchlo zmení na bezpečnostné riziko a nútenú výmenu celého zariadenia. Drahší konkurent s garantovanou štvor- či päťročnou podporou pritom vydrží slúžiť podstatne dlhšie.
Zákon preto rozširuje informačné povinnosti predajcov. Ak má obchodník tieto údaje k dispozícii od výrobcu či dovozcu, je povinný zákazníka pred kúpou transparentne informovať o minimálnej dobe, počas ktorej bude zariadenie dostávať bezplatné softvérové a bezpečnostné aktualizácie. Tie sú kľúčové nielen pre plynulý chod aplikácií, ale aj pre zachovanie bezpečnosti dát a súladu so zákonnými požiadavkami.
Stopka zbytočnej výmene tonerov a strašeniu alternatívami
Druhý dôležitý zásah mieri proti umelému vyťahovaniu peňazí z vreciek spotrebiteľov v segmente tlačiarní a spotrebného materiálu. Mnohé zariadenia používateľom oznamujú potrebu okamžitej kúpy novej náplne aj v momentoch, kedy kazeta zďaleka nie je prázdna a dokáže spoľahlivo tlačiť ďalšie desiatky strán.
Novela takéto konanie výslovne zakazuje. Zariadenia ani softvér nesmú navádzať používateľa na doplnenie či výmenu náplní a súčiastok skôr, než je to technicky nevyhnutné.
Legislatíva zároveň vytvára jasné mantinely pre používanie alternatívnych (neoriginálnych) tonerov:
- Zákaz vymysleného strašenia: Obchodník ani výrobca nesmie nepravdivo tvrdiť, že lacnejšia náplň od inej značky poškodí funkčnosť tlačiarne, pokiaľ to nie je pravda.
- Zákaz zatajovania reality: Ak by použitie neoriginálneho dielu či náplne funkčnosť zariadenia skutočne obmedzilo alebo poškodilo, túto informáciu predajca nesmie pred kupujúcim zatajiť.
Zákazníci tak získavajú reálny prehľad o tom, koľko ich bude prevádzka technológie skutočne stáť bez toho, aby čelili skrytým obmedzeniam či zbytočným výdavkom.