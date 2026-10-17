Donald Trump urobil krok, ktorý vyvolal na medzinárodnej scéne poriadny šok. Len niekoľko hodín pred vypršaním zákonnej lehoty podpísal výkonné nariadenie, ktorým na neurčito pozastavil rozsiahly balík nových sankcií namierených proti ruskej ekonomike.
Iba pár hodín predtým, ako mali na ruskú ekonomiku dopadnúť nové tvrdé ekonomické údery, prišiel z Oválnej pracovne nečakaný zásah. Americký prezident Donald Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým účinnosť nového balíka sankcií odložil na neurčito. V oficiálnom liste adresovanom Kongresu tento krok obhajoval tým, že pozastavenie trestných opatrení je v bezprostrednom národnom záujme Spojených štátov.
Zákon, v politických kuloároch známy ako Grahamov zákon, pritom Trump parafoval iba v polovici septembra. Kongres ho schválil s výraznou podporou demokratov aj republikánov s jasným cieľom – vystupňovať finančný tlak na Moskvu za jej agresiu na Ukrajine. Legislatíva bola nastavená tak, že ak prezident nepodnikne priame kroky, clá a sankcie vstúpia do platnosti automaticky po 30 dňoch. Trump však zasiahol tesne pred vypršaním tohto termínu.
Ruská nafta ako predvolebný záchranný kruh
Za náhlym otočením kormidla stojí predovšetkým pragmatická domáca politika. V Spojených štátoch sa už o približne dva týždne uskutočnia kľúčové voľby do Kongresu a voličov dlhodobo najviac trápia vysoké životné náklady. Ceny benzínu a nafty v posledných mesiacoch masívne vzrástli v dôsledku vojenského konfliktu v Iráne.
Trump len pred pár dňami oznámil dohodu o nákupe viac ako 300-tisíc ton ruskej nafty, ktorá má okamžite putovať na americký aj medzinárodný trh. Práve stopnutie sankcií bolo nevyhnutnou podmienkou na to, aby tieto energetické dodávky mohli vôbec prebehnúť. Biely dom verí, že prílev ruského paliva dokáže rýchlo ochladiť prehriate ceny na čerpacích staniciach skôr, než Američania pristúpia k volebným urnám.
V Moskve oslavujú, Kyjev hovorí o dýke do chrbta
Rozhodnutie Washingtonu vyvolalo v Kremli neskrývanú eufóriu. Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev označil pozastavenie amerických sankcií na sociálnych sieťach za mimoriadny a skutočne historický moment vo vzájomných vzťahoch.
Presne opačná atmosféra vládne na Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenskyj už začiatkom týždňa vyjadril hlboké rozčarovanie a uviedol, že sa v súvislosti s Trumpovou energetickou dohodou s Vladimirom Putinom cíti Spojenými štátmi zradený. Napätie navyše vyostruje fakt, že šéf Bieleho domu po uzavretí naftového obchodu začal stupňovať tlak a výstrahy priamo voči samotnému vedeniu v Kyjeve.