Vo Francúzsku zhorela historická radnica

Prečo horí Francúzsko?
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včera 18. októbra 2026 o 20:15
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Prečo horí Francúzsko?

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TASR/AP Photo/Emma Da Silva Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
TASR/AP Photo/Emma Da Silva Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
TASR/AP Photo/Emma Da Silva Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
X/Nova Intel Zdroj: X/NOVA INTEL
TASR/AP Photo/Teresa Suarez Zdroj: TASR/AP PHOTO/TERESA SUAREZ
TASR/AP Photo/Laurent Cipriani Zdroj: TASR/AP PHOTO/LAURENT CIPRIANI
TASR/AP Photo/Emma Da Silva Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
TASR/AP Photo/Emma Da Silva Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
TASR/AP Photo/Emma Da Silva Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
TASR/AP Photo/Thibault Camus Zdroj: TASR/AP PHOTO/THIBAULT CAMUS
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Náhľadový obrázok: TASR/AP Photo/Emma Da Silva
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