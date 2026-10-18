Vo Francúzsku zhorela historická radnica

včera 18. októbra 2026 o 20:15
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Prečo horí Francúzsko?
Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
Zdroj: X/NOVA INTEL
Zdroj: TASR/AP PHOTO/TERESA SUAREZ
Zdroj: TASR/AP PHOTO/LAURENT CIPRIANI
Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
Zdroj: TASR/AP PHOTO/EMMA DA SILVA
Zdroj: TASR/AP PHOTO/THIBAULT CAMUS
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