Kyberbezpečnostní experti odhalili mimoriadne sofistikovanú metódu digitálnej špionáže, ktorá mení pravidlá hry. Izraelská spoločnosť Discover-Tech, oficiálne vystupujúca ako reklamná agentúra, vyvinula techniku s názvom „AdFection“.
Doba, kedy musel útočník poslať obeti podozrivú SMS správu alebo ju presvedčiť na kliknutie na falošný odkaz, je definitívne preč. Spoločná investigatíva prestížneho výskumného tímu Citizen Lab pri University of Toronto a kyberbezpečnostnej spoločnosti Confiant Threat Intelligence odhalila rozsiahlu operáciu, ktorá premieňa bežné internetové bannery na tajnú zbraň, uvádza portál Politico.
V centre operácie stojí izraelská technologická firma Discover-Tech. Hoci sa na trhu prezentuje ako štandardná reklamná spoločnosť, jej proprietárna platforma Controlium podľa zistení výskumníkov slúžila ako skrytý most pre operátorov komerčného spywaru. Tí cez ňu identifikovali, sledovali a následne infikovali vytipované zariadenia.
Ako funguje útok „AdFection“?
Celá schéma zneužíva takzvaný real-time bidding (RTB) – plne automatizovaný systém, cez ktorý technologické platformy (vrátane ekosystémov ako Google) v milisekundách dražia reklamný priestor v momente, keď používateľ načíta konkrétnu webovú stránku alebo aplikáciu.
Namiesto bežného marketingu však útočníci využili reklamné sloty na spustenie techniky označovanej ako zero-click infekcia. Zariadenie obete je možné lokalizovať, zamerať a infikovať škodlivým kódom v priebehu okamihu, kedy sa reklama v prehliadači iba pasívne načíta – bez toho, aby na ňu používateľ akokoľvek klikol alebo s ňou manipuloval.
Reklamná infraštruktúra Discover-Tech presmerovávala milióny pripojení priamo na servery napojené na notoricky známy izraelský vládny spyware Candiru (v roku 2025 prevzatý firmou Integrity Labs). Hoci presmerovanie automaticky neznamená, že každé zariadenie bolo napadnuté, operátorom poskytlo bezprecedentné možnosti masového mapovania a cieleného špehovania.
Terčom Al Jazeera aj inštitúcie EÚ
Skutočný rozsah zistení bezpečnostných analytikov vyrazil dych:
- Analýza 4 miliárd reklamných záznamov ukázala, že reklamy napojené na Discover-Tech sa v priebehu štyroch mesiacov načítali na približne 200-tisíc webových stránkach a v mobilných aplikáciách naprieč desiatkami krajín.
- Škodlivé reklamy sa zobrazovali aj na oficiálnych portáloch kľúčových západných organizácií – NATO, OSN, Európskeho parlamentu, Európskej komisie či Rady EÚ.
- Forenzná analýza potvrdila, že terčom špionážneho softvéru sa stalo najmenej 45 zariadení patriacich reportérom a zamestnancom katarskej mediálnej siete Al Jazeera, pričom časť z nich bola spywarom Candiru reálne kompromitovaná.
Spoločnosti Discover-Tech ani Integrity Labs na žiadosti novinárov o reakciu bezprostredne neodpovedali.
„Špička ľadovca“ a poplach v Bruseli
„Napojenie na online reklamný ekosystém dáva odvetviu komerčného spywaru k dispozícii neviditeľný doručovací kanál,“ varoval Bill Marczak, vedúci výskumník Citizen Lab. Podľa jeho slov ide s vysokou pravdepodobnosťou len o špičku ľadovca toho, ako sú globálne reklamné siete zneužívané tajnými službami a žoldnierskymi firmami.
Odhalenie vyvolalo okamžitú vlnu politického znepokojenia v európskych inštitúciách. Nemecká europoslankyňa za frakciu Zelených Hannah Neumann, ktorá sa v minulosti sama stala obeťou kyberútoku iránskych hackerov, žiada okamžité vyšetrovanie.
„Možnosť, že boli inštitúcie EÚ vystavené tomuto riziku, by mala spustiť v Bruseli hlasný poplach. Európa nemôže tvrdiť, že bráni demokraciu, a zároveň nechať vlastné demokratické inštitúcie napospas spywaru,“ zdôraznila Neumann.