Špionáž cez bežnú online reklamu: Izraelská firma infikovala telefóny novinárov spywarom bez jediného kliknutia
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 20. októbra 2026 o 6:36
Čas čítania 1:43

Špionáž cez bežnú online reklamu: Izraelská firma infikovala telefóny novinárov spywarom bez jediného kliknutia

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Špionáž cez bežnú online reklamu: Izraelská firma infikovala telefóny novinárov spywarom bez jediného kliknutia
Zdroj: Pexels/Sora Shimazaki

Kyberbezpečnostní experti odhalili mimoriadne sofistikovanú metódu digitálnej špionáže, ktorá mení pravidlá hry. Izraelská spoločnosť Discover-Tech, oficiálne vystupujúca ako reklamná agentúra, vyvinula techniku s názvom „AdFection“.

Doba, kedy musel útočník poslať obeti podozrivú SMS správu alebo ju presvedčiť na kliknutie na falošný odkaz, je definitívne preč. Spoločná investigatíva prestížneho výskumného tímu Citizen Lab pri University of Toronto a kyberbezpečnostnej spoločnosti Confiant Threat Intelligence odhalila rozsiahlu operáciu, ktorá premieňa bežné internetové bannery na tajnú zbraň, uvádza portál Politico.

V centre operácie stojí izraelská technologická firma Discover-Tech. Hoci sa na trhu prezentuje ako štandardná reklamná spoločnosť, jej proprietárna platforma Controlium podľa zistení výskumníkov slúžila ako skrytý most pre operátorov komerčného spywaru. Tí cez ňu identifikovali, sledovali a následne infikovali vytipované zariadenia.

Ako funguje útok „AdFection“?

Celá schéma zneužíva takzvaný real-time bidding (RTB) – plne automatizovaný systém, cez ktorý technologické platformy (vrátane ekosystémov ako Google) v milisekundách dražia reklamný priestor v momente, keď používateľ načíta konkrétnu webovú stránku alebo aplikáciu.

30. septembra 2026 o 14:33 Čas čítania 1:32 Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia

Namiesto bežného marketingu však útočníci využili reklamné sloty na spustenie techniky označovanej ako zero-click infekcia. Zariadenie obete je možné lokalizovať, zamerať a infikovať škodlivým kódom v priebehu okamihu, kedy sa reklama v prehliadači iba pasívne načíta – bez toho, aby na ňu používateľ akokoľvek klikol alebo s ňou manipuloval.

Reklamná infraštruktúra Discover-Tech presmerovávala milióny pripojení priamo na servery napojené na notoricky známy izraelský vládny spyware Candiru (v roku 2025 prevzatý firmou Integrity Labs). Hoci presmerovanie automaticky neznamená, že každé zariadenie bolo napadnuté, operátorom poskytlo bezprecedentné možnosti masového mapovania a cieleného špehovania.

Terčom Al Jazeera aj inštitúcie EÚ

Skutočný rozsah zistení bezpečnostných analytikov vyrazil dych:

  • Analýza 4 miliárd reklamných záznamov ukázala, že reklamy napojené na Discover-Tech sa v priebehu štyroch mesiacov načítali na približne 200-tisíc webových stránkach a v mobilných aplikáciách naprieč desiatkami krajín.
  • Škodlivé reklamy sa zobrazovali aj na oficiálnych portáloch kľúčových západných organizácií – NATO, OSN, Európskeho parlamentu, Európskej komisie či Rady EÚ.
  • Forenzná analýza potvrdila, že terčom špionážneho softvéru sa stalo najmenej 45 zariadení patriacich reportérom a zamestnancom katarskej mediálnej siete Al Jazeera, pričom časť z nich bola spywarom Candiru reálne kompromitovaná.

Spoločnosti Discover-Tech ani Integrity Labs na žiadosti novinárov o reakciu bezprostredne neodpovedali.

„Špička ľadovca“ a poplach v Bruseli

„Napojenie na online reklamný ekosystém dáva odvetviu komerčného spywaru k dispozícii neviditeľný doručovací kanál,“ varoval Bill Marczak, vedúci výskumník Citizen Lab. Podľa jeho slov ide s vysokou pravdepodobnosťou len o špičku ľadovca toho, ako sú globálne reklamné siete zneužívané tajnými službami a žoldnierskymi firmami.

29. septembra 2026 o 15:53 Čas čítania 2:12 „Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí „Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí

Odhalenie vyvolalo okamžitú vlnu politického znepokojenia v európskych inštitúciách. Nemecká europoslankyňa za frakciu Zelených Hannah Neumann, ktorá sa v minulosti sama stala obeťou kyberútoku iránskych hackerov, žiada okamžité vyšetrovanie.

„Možnosť, že boli inštitúcie EÚ vystavené tomuto riziku, by mala spustiť v Bruseli hlasný poplach. Európa nemôže tvrdiť, že bráni demokraciu, a zároveň nechať vlastné demokratické inštitúcie napospas spywaru,“ zdôraznila Neumann.

15. októbra 2026 o 15:41 Čas čítania 0:00 Vlna protestov v Európe Vlna protestov v Európe
18. októbra 2026 o 14:20 Čas čítania 1:12 Tragédia v nemeckom domove dôchodcov: Senior nožom zabil 86-ročnú ženu a ďalšie dve zranil, motívom mala byť pomsta za šikanu Tragédia v nemeckom domove dôchodcov: Senior nožom zabil 86-ročnú ženu a ďalšie dve zranil, motívom mala byť pomsta za šikanu
16. októbra 2026 o 11:00 Čas čítania 0:47 Tragická streľba na základnej škole v Oregone: Útočník zabil tri deti a dospelého, zastavil ho okoloidúci Tragická streľba na základnej škole v Oregone: Útočník zabil tri deti a dospelého, zastavil ho okoloidúci
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Pexels/Antoni Shkraba
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:43
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 14:42
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš matematiku? Týchto 9 otázok potrápi aj tých najlepších
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš matematiku? Týchto 9 otázok potrápi aj tých najlepších
včera o 17:46
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 19:15
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Nemusí sa s nikým deliť. 35-ročný Nemec trafil všetkých 7 čísel a odnáša si rozprávkových 120 miliónov eur
Nemusí sa s nikým deliť. 35-ročný Nemec trafil všetkých 7 čísel a odnáša si rozprávkových 120 miliónov eur
včera o 09:43
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 17:46
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
1
14. 10. 2026 6:36
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
pred 4 dňami
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
pred 3 dňami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
14. 10. 2026 7:20
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
14. 10. 2026 15:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Lifestyle news
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
včera o 09:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
pred 4 dňami
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Zahraničie Všetko
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
včera o 12:12
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
Tragédiu videli veriaci v kostole aj diváci živého prenosu.
„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu
včera o 18:30
„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
včera o 16:05
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
Násilné protesty otriasajú Francúzskom: Polícia zadržala takmer 2 400 ľudí, Macron odmietol demisiu ministra vnútra
včera o 08:50
Násilné protesty otriasajú Francúzskom: Polícia zadržala takmer 2 400 ľudí, Macron odmietol demisiu ministra vnútra
Putin navrhol Trumpovi a Si Ťin-pchingovi spoločné rokovania o Ukrajine. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v novembri
včera o 10:20
Putin navrhol Trumpovi a Si Ťin-pchingovi spoločné rokovania o Ukrajine. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v novembri
Kto útočí v Paríži?
včera o 15:17
Kto útočí v Paríži?
Zahraničie Všetko
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
včera o 12:12
Tragédia počas omše v Ekvádore: Na kňaza spadol obrovský kríž a usmrtil ho, všetko zachytila kamera
včera o 18:30
„Jeho krajina je v troskách.“ Trump ostro kritizuje Zelenského a tvrdí, že nikdy nechcel ukončiť vojnu
včera o 16:05
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
Slovensko Všetko
Nešťastie na železnici v Piešťanoch: Elektrický prúd usmrtil 25-ročného muža, záchranári mu už nedokázali pomôcť
včera o 15:22
Nešťastie na železnici v Piešťanoch: Elektrický prúd usmrtil 25-ročného muža, záchranári mu už nedokázali pomôcť
včera o 09:43
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 12:34
Na Slovensko sa vrátia teploty nad 20 °C. Meteorológovia prezradili, aké počasie nás čaká počas týždňa
Ekonomika Všetko
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
15. 10. 2026 8:49
Táto skupina dôchodcov si prilepší: Parlament pre nich schválil zvýšenie minimálneho penzie na 710 eur
14. 10. 2026 12:52
„Skutočný deficit môže byť 7,5 alebo 8 %. Vláda oklamala celý národ.“ Ekonóm kritizuje rozpočet na rok 2027
14. 10. 2026 11:35
Na Slovensku pritvrdili kontroly fiktívnych živností. Inšpektori už navrhli obrie pokuty

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
včera o 16:05
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
Muž teraz prehovoril o dramatickom incidente a priznal, že konal bez premýšľania.
Kto útočí v Paríži?
včera o 15:17
Kto útočí v Paríži?
Študenti zablokovali svetoznáme múzeum Louvre v Paríži. Tisíce návštevníkov sa nemohli dostať dovnútra
včera o 14:12
Študenti zablokovali svetoznáme múzeum Louvre v Paríži. Tisíce návštevníkov sa nemohli dostať dovnútra
Na kňaza počas omše v Ekvádore spadol obrovský kríž. Tragická nehoda sa odohrala pred očami veriacich
včera o 12:40
Na kňaza počas omše v Ekvádore spadol obrovský kríž. Tragická nehoda sa odohrala pred očami veriacich
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 09:43
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Viac