Boj o kreslo primátora hlavného mesta sľubuje dramatický finiš.
Bratislavu čaká v boji o post primátora priamy súboj dvoch silných táborov. Dáta z najnovšieho volebného modelu televízie JOJ 24 potvrdzujú, že pozícia úradujúceho primátora Matúša Valla nie je neotrasiteľná a jeho rival, súčasný minister dopravy Jozef Ráž, mu výrazne dýcha na chrbát.
Vallo, ktorého podporuje koalícia Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati, by v čase zberu dát získal 49,3 percenta hlasov rozhodnutých voličov. Jozef Ráž, kandidujúci s nálepkou nezávislého, oslovil 42,3 percenta respondentov.
Zvyšní kandidáti do boja o čelo nezasahujú:
- Zuzana Šubová (Pirátska strana – Slovensko): 5,4 %
- Ľubomír Geci (My Slovensko): 3,0 %
Náskok na papieri, realita je otvorená
Hoci sedembodový rozdiel vyzerá ako solídny vankúš, matematika hovorí niečo iné. Interval spoľahlivosti pri Vallovi predstavuje 42,7 až 56 percent, zatiaľ čo pri Rážovi sa pohybuje od 35,8 do 49 percent. Keďže sa tieto dve pásma vzájomne prelínajú, prieskum nedokáže garantovať, že Vallo má pred svojím rivalom reálny náskok.
Kľúčovým faktorom celého hlasovania bude tábor váhajúcich. Až 18,4 percenta opýtaných priznalo, že stále netuší, komu dá svoj hlas, a ďalších 7,4 percenta deklarovalo neúčasť. Viac než štvrtina Bratislavčanov tak zostáva voľná pre kampaňový finiš.
Mladí a vzdelaní verzus seniori a vládny blok
Prieskum odhalil ostrú polarizáciu voličskej základne podľa veku, vzdelania a mestskej geografie:
- Kde berie hlasy Matúš Vallo: Dominantné postavenie má u Bratislavčanov mladších ako 50 rokov, u ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou a u vysokoškolákov. Geograficky ťahá najmä okresy Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice), Bratislava III (Nové Mesto, Rača, Vajnory) a Bratislava IV (Karlova Ves, Dúbravka, Devín). Politicky sa opiera o jadro voličov PS, SaS a Demokratov.
- Kde boduje Jozef Ráž: Silnú podporu čerpá z vekovej kategórie nad 50 rokov a u ľudí so základným či nižším vzdelaním. Z mestských častí sa mu najlepšie darí v okresoch Bratislava I (Staré Mesto) a Bratislava V (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo). Voličsky za ním stojí takmer kompletný vládny blok – priaznivci Smeru, Hlasu, SNS, Republiky a hnutia Sme rodina. Sympatizanti KDH sú medzi Vallom a Rážom rozdelení presne na polovicu.
Menší kandidáti zaznamenali len špecifické mikropodpory – Šubová oslovuje skôr ženy a voličov SNS či KDH, kým Geci sa pohyboval v rámci štatistickej odchýlky prevažne u najstarších seniorov nad 66 rokov.