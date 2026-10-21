Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
2
2
0
Daniel Zbudila
dnes 21. októbra 2026 o 7:20
Čas čítania 1:25

Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Boj o kreslo primátora hlavného mesta sľubuje dramatický finiš.

Bratislavu čaká v boji o post primátora priamy súboj dvoch silných táborov. Dáta z najnovšieho volebného modelu televízie JOJ 24 potvrdzujú, že pozícia úradujúceho primátora Matúša Valla nie je neotrasiteľná a jeho rival, súčasný minister dopravy Jozef Ráž, mu výrazne dýcha na chrbát.

Vallo, ktorého podporuje koalícia Team Bratislava, Progresívne Slovensko, SaS a Demokrati, by v čase zberu dát získal 49,3 percenta hlasov rozhodnutých voličov. Jozef Ráž, kandidujúci s nálepkou nezávislého, oslovil 42,3 percenta respondentov.

Zvyšní kandidáti do boja o čelo nezasahujú:

  • Zuzana Šubová (Pirátska strana – Slovensko): 5,4 %
  • Ľubomír Geci (My Slovensko): 3,0 %

Náskok na papieri, realita je otvorená

Hoci sedembodový rozdiel vyzerá ako solídny vankúš, matematika hovorí niečo iné. Interval spoľahlivosti pri Vallovi predstavuje 42,7 až 56 percent, zatiaľ čo pri Rážovi sa pohybuje od 35,8 do 49 percent. Keďže sa tieto dve pásma vzájomne prelínajú, prieskum nedokáže garantovať, že Vallo má pred svojím rivalom reálny náskok.

15. októbra 2026 o 12:13 Čas čítania 2:44 Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva Diagnóza adresa. Špeciálna škola v Snine verbuje rómske deti, jej riaditeľka radí na ministerstve školstva

Kľúčovým faktorom celého hlasovania bude tábor váhajúcich. Až 18,4 percenta opýtaných priznalo, že stále netuší, komu dá svoj hlas, a ďalších 7,4 percenta deklarovalo neúčasť. Viac než štvrtina Bratislavčanov tak zostáva voľná pre kampaňový finiš.

Mladí a vzdelaní verzus seniori a vládny blok

Prieskum odhalil ostrú polarizáciu voličskej základne podľa veku, vzdelania a mestskej geografie:

  • Kde berie hlasy Matúš Vallo: Dominantné postavenie má u Bratislavčanov mladších ako 50 rokov, u ľudí so stredoškolským vzdelaním s maturitou a u vysokoškolákov. Geograficky ťahá najmä okresy Bratislava II (Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice), Bratislava III (Nové Mesto, Rača, Vajnory) a Bratislava IV (Karlova Ves, Dúbravka, Devín). Politicky sa opiera o jadro voličov PS, SaS a Demokratov.
  • Kde boduje Jozef Ráž: Silnú podporu čerpá z vekovej kategórie nad 50 rokov a u ľudí so základným či nižším vzdelaním. Z mestských častí sa mu najlepšie darí v okresoch Bratislava I (Staré Mesto) a Bratislava V (Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo). Voličsky za ním stojí takmer kompletný vládny blok – priaznivci Smeru, Hlasu, SNS, Republiky a hnutia Sme rodina. Sympatizanti KDH sú medzi Vallom a Rážom rozdelení presne na polovicu.

Menší kandidáti zaznamenali len špecifické mikropodpory – Šubová oslovuje skôr ženy a voličov SNS či KDH, kým Geci sa pohyboval v rámci štatistickej odchýlky prevažne u najstarších seniorov nad 66 rokov.

15. októbra 2026 o 19:14 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
17. októbra 2026 o 10:31 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
16. októbra 2026 o 7:16 Čas čítania 0:11 Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok Obľúbený gél na prerezávanie zúbkov u bábätiek už nekúpiš. ŠÚKL oznámil dátum ukončenia dodávok
Odporučil by si článok ostatným?
2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Bratislava Politika Prieskumy preferencií
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:20
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
dnes o 07:20
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
Vallo verzus Ráž: Prieskum ukázal extrémne vyrovnaný súboj o Bratislavu, primátorov náskok nie je vôbec istý
dnes o 06:36
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
pred 50 minútami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 17:20
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
Už o niekoľko hodín zasiahne sever Slovenska silný vietor. Meteorológovia varujú pred nárazmi až 135 km/h
včera o 12:53
Známa banka Revolut hlási rozsiahly výpadok. Klienti sa nevedia dostať k peniazom, problémy majú aj Slováci
Známa banka Revolut hlási rozsiahly výpadok. Klienti sa nevedia dostať k peniazom, problémy majú aj Slováci
včera o 11:47
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
Cena elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2027 je predbežne známa. Má dosiahnuť približne 79 eur za MWh
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
pred 2 dňami
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
1
14. 10. 2026 6:36
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
Meteorológovia aktualizovali predpoveď na zimu: Európu čaká úplne iné počasie, ako sme čakali
16. 10. 2026 9:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
17. 10. 2026 10:31
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
14. 10. 2026 15:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
16. 10. 2026 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
včera o 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 2 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Slovensko Všetko
Útok vo vlaku v Martine
pred 47 minútami
Útok vo vlaku v Martine
V osobnom vlaku smerujúcom do Čadce narazila vlakvedúca na muža bez platného cestovného lístka. Keď ho vyzvala, aby súpravu opustil, pasažier odmietol a reagoval brutálnym fyzickým násilím.
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 50 minútami
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
pred 26 minútami
Súd zastavil časť obžaloby v kauze Očistec: Gašpar, Bödör a Krajmer sa vyhli stíhaniu za päť korupčných skutkov pre premlčanie
Opitý muž napadol vlakvedúcu v Martine. Chytil ju za vlasy a brutálne ťahal
pred hodinou
Opitý muž napadol vlakvedúcu v Martine. Chytil ju za vlasy a brutálne ťahal
Zlom na špici preferencií: Šimečkovo PS tesne predbehlo Smer, Fico by vládu nezostavil ani s extrémistami
pred 2 hodinami
Zlom na špici preferencií: Šimečkovo PS tesne predbehlo Smer, Fico by vládu nezostavil ani s extrémistami
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
včera o 18:05
Tesco spustilo novú službu na Slovensku: Nákup ti doručia až domov do 60 minút, zatiaľ úplne zadarmo
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Ekonomika Všetko
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
dnes o 06:36
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
včera o 08:49
Od januára čaká živnostníkov a podnikateľov veľká zmena. Nové povinnosti sa dotknú aj neplatiteľov DPH
15. 10. 2026 15:31
Slovenská sporiteľňa plánuje veľkú odstávku. V týchto dňoch si klienti nevyberú peniaze ani nezaplatia kartou
Zahraničie Všetko
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
pred 14 minútami
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
pred hodinou
Zadržali bývalého guvernéra maďarskej centrálnej banky. György Matolcsy čelí podozreniam z megapodvodu
včera o 13:37
Zlé správy pre zamestnancov Volkswagenu: Automobilka chce zmraziť mzdy a zrušiť tisíce pracovných miest

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Útok vo vlaku v Martine
pred 46 minútami
Útok vo vlaku v Martine
V osobnom vlaku smerujúcom do Čadce narazila vlakvedúca na muža bez platného cestovného lístka. Keď ho vyzvala, aby súpravu opustil, pasažier odmietol a reagoval brutálnym fyzickým násilím.
Filip Kuffa a SIS
včera o 12:30
Filip Kuffa a SIS
Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu.
včera o 10:47
Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu.
Za ich chrbtom horeli obrovské požiare, oni si pokojne vychutnávali drink. Dvojicu nevyrušili ani násilné nepokoje v Paríži
včera o 09:06
Za ich chrbtom horeli obrovské požiare, oni si pokojne vychutnávali drink. Dvojicu nevyrušili ani násilné nepokoje v Paríži
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
pred 2 dňami
Dramatické zábery z Francúzska: Predavač sa pokúsil zastaviť rabovanie, útočníci ho zrazili na zem
Viac