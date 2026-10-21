Súboj o prvé miesto na slovenskej politickej scéne sa zmenil na absolútny fotofiniš.
Súboj o víťaza volieb by sa v polovici októbra zúžil na priamy duel dvoch hlavných rivalov. Prieskum agentúry IPSOS pre Denník N potvrdil, že volebný triumf by s vysokou pravdepodobnosťou pripadol buď Progresívnemu Slovensku, alebo Smeru-SD. Progresívci si pripísali 18,6 percenta hlasov, čo znamená mierny pokles zo septembrových 19 percent. Naopak, Smer predviedol viditeľný rast, keď sa z predchádzajúcich 16,9 percenta vyšvihol na 18,4 percenta a takmer úplne zlikvidoval doterajší náskok opozičného lídra.
Na tretej pozícii sa usadilo mimoparlamentné hnutie Republika pod vedením Milana Uhríka so ziskom 10,8 percenta, ktoré tak nateraz zastavilo svoj predchádzajúci rastúci trend. V tesnom závese za ním nasleduje Hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktorému model nameral rovných 10 percent. Stabilné zázemie si dlhodobo držia SaS aj KDH.
Hlas na dne a Demokrati v hre
Koaličný Hlas-SD sa naďalej nedokáže vymaniť z prepadu preferencií. Podobne ako v septembri, aj v októbrovom meraní dosiahol len 6,6 percenta, čo predstavuje jeho historické minimum v prieskumoch agentúry IPSOS. Z analýzy pravdepodobností vyplýva, že kým PS, Smer, Republika, Hnutie Slovensko a SaS majú prekročenie päťpercentnej hranice isté na viac ako 99 percent, pri Hlase miera istoty klesla na 85 percent.
Na hrane zvoliteľnosti balansujú Demokrati Jaroslava Naďa. Tentoraz by sa do parlamentných lavíc dostali so ziskom 5,3 percenta hlasov, pričom analytici odhadujú ich šancu na reálny vstup do parlamentu na 56 percent, teda v podstate ako situáciu päťdesiat na päťdesiat.
Celkovo by poslanecké kreslá získalo osem strán. Progresívne Slovensko by bralo 33 mandátov, Smer 32, Republika 19, Hnutie Slovensko 18, SaS 14, KDH 13, Hlas 12 a Demokrati 9 mandátov.
Koalícia v defenzíve a prepad SNS
Parlamentná matematika naznačuje pre súčasné vládne strany vážny rébus. Smer a Hlas by v pléne disponovali len 44 poslancami. Ani v prípade vytvorenia koalície s Republikou by nedosiahli na potrebnú väčšinu 76 hlasov, keďže ich spoločný súčet by sa zastavil na čísle 63.
Výrazný prepad totiž zaznamenal najmenší koaličný partner. Slovenská národná strana Andreja Danka spadla na kritické dve percentá a ocitla sa hlboko v poli porazených. Pred bránami parlamentu by zostala aj Maďarská aliancia s výsledkom 3,4 percenta, hnutie Sme rodina (2,4 percenta) či strana Za ľudí (1,8 percenta). Zaujal však medzimesačný nárast projektu Právo na pravdu, ktorý sa posunul na 3,3 percenta.
Prieskum realizovala agentúra IPSOS v dňoch 15. až 19. októbra 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 032 plnoletých respondentov prostredníctvom online zberu dát.