VIDEO: V ruskej štátnej TV sa vyhrážali Slovensku. Čakajte raketové útoky, ste továreň pre Ukrajinu, hneval sa rečník

Na štátom vlastnenom televíznom kanáli Rossija 1 pozvaní hostia diskutovali o vojne na Ukrajine. V debate však rečníci nehovorili len o Kyjeve, ale reč prišla aj na Slovensko.

Jeden z prizvaných hostí v diskusii označil Slovensko a Poľsko za továrne vojenskej techniky pre Ukrajincov. Vo svojom prejave pohrozil útokom Slovensku, ako aj našim severným susedom, ktorý by sme podľa neho mali skôr či neskôr očakávať.

„Logika vojny je taká, že nezávisle od toho, čo si tu povieme, vojna príde na ich územie (Slovensko a Poľsko),“ oznámil v televíznej relácii. Slovensko podľa neho od začiatku ruskej invázie na Ukrajine nanovo spustilo svoje opravovne vojenskej techniky a stalo sa „súčasťou ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu“.

Slovensko a Poľsko by sa podľa neho mali pripraviť na to, že na naše územia dorazí „horúca fáza boja“. Podľa rečníka sa na Slovensku onedlho dočkáme sabotážnych skupín, ba čo viac, nemáme sa čudovať, ak prídu aj raketové útoky. Krajiny sa údajne priamo zapojili do vojny tým, že podporili vyzbrojovanie Ukrajiny.

